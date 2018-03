El gran día de los Puyuelo

Zaragoza vivió una mañana perfecta. Jornada deportiva con el XXI EDP Medio Maratón Ciudad de Zaragoza, casi 3.000 corredores en la línea de salida del Paseo de Echegaray, un día fresco y con una ligera brisa, perfecto para correr sobre larga distancia y un nuevo recorrido muy atractivo por la margen izquierda del Ebro y una incursión por el casco viejo con el remate del final en la Plaza del Pilar.

Running Zaragoza se sigue superando y, pese a que no esté en el calendario nacional, el medio maratón es, sin discusión, la mejor prueba de asfalto de Aragón junto a los 10K y la festiva San Silvestre de fin de año de la capital. El ambiente del público fue magnífico por el centro, aunque muy frío por las zonas más lejanas del centro de la ciudad aragonesa.

Los hermanos Puyuelo dieron una exhibición por las calles de Zaragoza junto al marroquí Mohammed Koula. Los jacetanos, que estuvieron apoyados por su familia, son dos todoterrenos que compiten igual de bien en cross, ruta y pista. Víctor está un escalón por detrás de Mayo y Abadía, pero sueña con ir a unos Juegos en los 3.000 obstáculos. Desde el inicio se escaparon los tres favoritos. Koula no era conocido por Zaragoza, pero tienes marcones en 10.000 (28 minutos) y medio maratón (1.02). Hizo la labor de desgaste y tiró durante gran parte de la prueba. «Nos ha llevado casi como una liebre. Hemos salido a un ritmo por debajo de los tres minutos. Luego nos hemos acomodado en el kilómetro 10 que hemos pasado en 31.30», explicaba el ganador de la prueba.

Fue a partir de la segunda vuelta cuando empezó a soplar un molesto viento. A los corredores les quedaban seis kilómetros por la margen izquierda, que contó con la animación de grupos de niños en el Puente de Piedra y en el de la Z-30. Quedaban siete kilómetros y en la lejanía se veía la subida del muro del puente de la Z-30. Este era el lugar decisivo para casi todos.

Fue aquí cuando a Alberto Puyuelo le flaquearon las fuerzas y tuvo que decir adiós a sus aspiraciones al triunfo. Quedaba la victoria en las piernas de Víctor y de Koula. Este siguió intentando descolgar al altoaragonés por Echagaray, la subida por San Vicente de Paúl, el corto tramo por el Coso y Don Jaime. Pero nada pudo hacer. Puyuelo decidió dar un fuerte tirón a 300 metros de meta cuando los líderes pasaban por la calle Manifestación. Víctor llegaba en olor de multitud a la Plaza del Pilar en una de las victorias más bonitas de su trayectoria. «El reloj marcaba 21 kilómetros y me he descolgado 20 metros, entrando en la plaza solo. El circuito es bastante bueno, aunque hay alguna curva que se podía mejorar. Había mucha gente animando y que acabe en la plaza del Pilar es fabuloso», decía el ganador, que este año había hecho 1.05.53, su mejor marca personal en Barcelona y ganó la Copa Aragón de cross.

A seis segundos llegaba Koula y un minuto justo de su hermano Alberto. «Se ha levantado un poco el viento al final y lo he notado. Iba un poco justo y he decidido ir más tranquilo. Mi tiempo es bueno para ser Zaragoza», decía Alberto Puyuelo, que hizo en Barcelona su marca con 1.06.08. Ahora es posible que debute en el maratón el 15 de abril en Zaragoza con 31 años. El cuarto fue Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de carreras por montaña, con 1.11.21.

Gema Martín es una atleta de gran calidad. Pertenece al Bilbao, el equipo de Trihas Gebre y la turolense Marta Silvestre, que hace pocos días fueron subcampeonas de Europa de cross. La salmantina de 30 años dio un gran recital en una carrera en solitario de 19 kilómetros y llegando la novena de la clasificación global. Se fue desde el principio de la vigilancia de Alicia Pérez, la figura local, y fue aumentando las distancias hasta hacer una gran marca de 1.15.49. Segunda fue Alicia Pérez, que con 1.17.25 mejoró su marca personal en tres minutos. Tercera fue María Ruiz en 1.20.23. La olímpica María José Pueyo hizo de liebre de 1.25 y fue quinta. Ahora quiere despedirse del maratón en Valencia en noviembre.

Martín se quedó a 29 segundos de su marca. «Para mí ha sido una sorpresa ganar porque pensaba que ganaría Alicia Pérez. A veces el viento me sienta mal. A partir del kilómetro dos me he ido para hacer mi carrera. El año que viene quiero volver a mejorar la marca aquí», decía la atleta, que es la 24ª del Europeo de cross. «Ahora voy a hacer el Nacional de pista en 10.000 y quiero bajar de 33 minutos», decía la atleta de Alberto Bravo. Pérez estaba satisfecha. «Tras el maratón de Sevilla he tenido muy buenas sensaciones. Al final era mucha carga y he llevado un ritmo bueno. He llegado entera», explicaba Alicia Pérez, que ahora será preparada por José Luis Mareca.