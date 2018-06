El gran hito del Monzón

El Centro Atlético Monzón es uno de los clubs más veteranos de España. Son 74 años los que le contemplan. Su libro de oro está lleno de grandes gestas, algunas de ellas de Javier Moracho, Álvaro Burrell, Eliseo Martín y Javier Gazol. Pero nunca sucedió lo del pasado fin de semana. El club altoaragonés logró cuatro medallas de oro en los Campeonatos de España. Tres en el Nacional sub-18 de Gijón y una en el sub-20 de Murcia. En Asturias subieron a lo más alto del podio Laura Pintiel en 100 metros, Pablo Delgado en 110 vallas y Pol Oriach en los 2.000 obstáculos, mientras que en Murcia logró el oro la pertiguista Alicia Raso. Completaron el éxito Mario Revenga con su bronce en los 110 vallas y el relevo femenino 4x100 en Gijón. «Para Monzón tantas medallas es un hito histórico. Es un trabajo que se viene arrastrando desde que eran benjamines en pruebas tan técnicas como las vallas, la pértiga o pruebas con no excesiva tradición como la velocidad», explica José Antonio Andreu, el presidente del Hinaco Monzón.

Actualmente el equipo oscense tiene una pirámide con 173 fichas federadas y 100 escolares. «Tenemos los dos equipos masculino y femenino en Primera. Es un aliciente para los jóvenes formar parte del equipo. El año que viene el lanzador de martillo Juan Díaz y el vallista Pablo Delgado estarán en el equipo masculino de la Liga y no serán atletas de relleno. Pol Oriach ya ha competido en los 1.500 y los 3.000, junto a Marcos Sampedro y las chicas todas han debutado en el equipo de Primera».

Todos ellos han logrado marcas de gran calidad. Pol Oriach y Pablo Delgado irán al Campeonato de Europa sub-18 que se disputa en Hungría y Alicia Raso al Mundial júnior de Tampere. «Siempre hemos trabajado con la cantera, pero no siempre salen tantos, ni tan buenos», explica Andreu. Fernando García, el técnico de Eliseo Martín y Pol Oriach, explica que este éxito no es fruto de la casualidad. «Hay un buen trabajo detrás. Esto no sale porque sí y sin los entrenadores no sería lo mismo. Hay que detectar los talentos, trabajarlos y seguir creciendo para continuar en todas las categorías haciéndonos disfrutar», explica.

Fernando García está encantado con el albeldense Pol Oriach. «Tiene todas las virtudes. Es buen competidor, tiene clase, es serio y comprometido en los entrenamientos y sabe transferir muy bien el entreno a la competición. No le veo ningún defecto. Acaso mejorar la técnica en los obstáculos», explica.

El veterano técnico ve semejanzas entre Eliseo y Pol. «Son dos atletas muy parecidos. Son fuertes y saben afrontar todo tipo de competiciones». Carlos, el padre de Pol, siempre ha sido un consumado obstaculista. «Carlos pasa mejor que su hijo los obstáculos y tiene una técnica más depurada y Pol supera mejor la ría», indica el técnico.

Ricardo Verdugo prepara a Alicia Raso, Mario Revenga, Laura Pintiel y Pablo Delgado. «A priori era un éxito previsible porque estaban entre los mejores de España. Lo que ha pasado es un hito, nunca ha sucedido nada igual y es algo espectacular. Es el colofón a las cosas bien hechas desde pequeños».

La bomba Laura Pintiel es un símbolo de esta magnífica competición. «Este año ha dado un gran salto de calidad. He mejorado en un curso 1.22 en el hectómetro, dejándolo en 11.88 y en 60 lisos ha rebajado su marca en medio segundo. Es una atleta con una salida espectacular, muy explosiva, muy trabajadora y constante», afirma.