Griezmann desvela en un documental que se queda en el Atlético

Antoine Griezmann se queda en el Atlético de Madrid y rechaza al Barça. El futbolista francés lo anunció anoche de una manera inusual, a través de un documental de máximo culto a su personalidad que emitió en exclusiva el canal #0 de Movistar Plus. «He decidido quedarme», desveló justo al final. El delantero ha puesto fin a un culebrón que ha durado casi una temporada entera. Lo ha hecho antes de su debut con Francia en el Mundial de Rusia, mañana, tal y como le habría pedido su seleccionador, Didier Deschamps.

En el adelanto del clip, Griezmann anunciaba: «Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora». Y lo dijo cuando ciertamente empezaba a producirse hartazgo en ambas aficiones y después de casi 45 minutos de documental, titulado La decisión. Emulaba así a Lebron James, que en su día anunció su traspaso a los Miami Heat de forma similar. Muy fan de la NBA hasta para esto.

Al final, pues, se ha decantado por continuar en el Wanda Metropolitano y desaprovechar la oportunidad de jugar junto a Leo Messi, que le había lanzado más de un guiño últimamente. Y el Barça se queda sin el delantero que ambicionaba. Griezmann disponía de una cláusula de rescisión de 200 millones de euros que bajaba a 100 a partir del 1 de julio, que es cuando el Barça pretendía rematar su fichaje.

Tras conquistar la Europa League con el cuadro rojiblanco, todos los estamentos del Atlético iniciaron una ofensiva para retener al jugador. Entre otras cosas le ofrecieron un aumento de ficha muy sustancial, de 23 millones de euros anuales según diversas fuentes, una cantidad a la que el Barça no pensaba llegar. Y la seducción colchonera se completó con visitas a su casa del Cholo Simeone y de pesos pesados del vestuario, tal y como se constata en el documental.