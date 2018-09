Griezmann: "Ya me veo en la mesa de Cristiano y Messi"

El francés Antoine Griezmann ha reconcido, en una entrevista en el Diario AS, que ya se siente entre los mejores del mundo, retomando una referencia que él mismo uso: "Usted dijo en determinada ocasión que quería sentarse en la mesa donde comen Messi y Cristiano. ¿Ya se sienta en esa mesa?", le han preguntado. "Sí, creo que sí. Lo de la mesa es cómo una imagen que tengo y disfruto en esa mesa", ha contestado el delantero del Atlético de Madrid.

En la entrevista, Griezmann habla de su salida frustrada al Barcelona, y de cómo le afectó que sus aficionados le pitaran por ello: "Para mí es más importante el sentirme querido que el dinero. Me jodió mucho el día del Wanda (cuando la grada le pitó). Pero entiendo al aficionado, se dijeron muchas cosas y yo no hablaba... Se convirtió en algo que nadie quería, pero de todo se aprende. Si quiero cobrar más me iría a China. Cuando te pitan y te duele, te das cuenta de que sientes algo por este equipo. Me jodió mucho y ahí vi que tenía algo con este club", ha asegurado.

Ese episodio, en la última jornada de Liga, llegó tras un inicio de campeonato dubitativo. "Lo veía todo mal, le echaba la culpa a los demás... La llegada de Diego Costa me ayudó mucho a mejorar dentro del campo, me hizo crecer", ha reconocido Griezmann, que anunció su renovación con el Atlético con un documental. "Quería demostrar que es una decisión muy difícil, que tomas durante mucho tiempo", comenta.

Sin presencia en el premio The Best

"Es una lástima que en el premio que otorga la FIFA no haya ningún campeón del mundo (con Francia). Mbappe, Varane, Kante (que hizo un gran Mundial) o yo mismo, el equipo se merecía un premio, hicimos un gran torneo", explica el jugador atlético sobre su ausencia en el premio The Best, que otorga la FIFA al mejor jugador de la anterior temporada en Europa. "Para mí el Balón de oro tiene más prestigio, más historia. Tengo juego muy diferente a Cristiano, Neymar o Mbape. Creo que estoy en lo más alto en lo que hago, pero yo no soy un jugador que va a meter 50 goles. Tengo el Balón de Oro en mí cabeza", concluye.