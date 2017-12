Los Grizzlies de Marc Gasol acaban con una racha de 11 derrotas

El domingo, Marc Gasol superaba la barrera de los 10.000 puntos anotados en la NBA, algo que le situaba como el jugador europeo número 13º en sobrepasar dicha marca. Sin embargo, la conquista llegaba en una nueva derrota de su equipo, la onceava consecutiva. Los Grizzlies parecian estar hechos para perder. Daba igual lo que hiciera Marc. El resultado siempre era el mismo, la derrota. Hasta que esta madrugada una brillante actuación del pívot español ha devuelto la alegría a Memphis, que ha vuelto a saborear una victoria 27 días después.

"Es la victoria más feliz en la temporada regular", decía Marc Gasol tras finalizar el partido y fundirse en un abrazo con JaMychal Green. Acababan de superar (95-92) a Los Timberwolves en un partido trepidante que podría haber terminado en prórroga si Jimmy Butler no hubiera errado su triple sobre la bocina. Esta vez la suerte estaba del lado de los de Memphis y los jugadores lo celebraron.

LA DEFENSA, CLAVE PARA GANAR

Los Grizzlies de Marc superaron a los visitantes haciendo gala de su mejor arma: la defensa. Gracias a ella, limitaron el ataque de los Timberwolves, que solo lograron 17 tantos en el cuarto periodo. El partido de esta madrugada también ha dejado muestras de la evolución de juego de los locales, que bajo las ordenes del nuevo entrenador interino B.J Bickerstaff se mostraron eficaces en el contraataque. De hecho, consiguieron 24 puntos al contragolpe y/o en transición, el triple que su rival. Y así, llegó la primera victoria en mucho tiempo, la primera desde que despidieron al técnico David Fizdale.

MARC COMO REFERENTE

Pero el triunfo de esta madrugada no hubiera llegado de no ser por Marc Gasol, que volvió a ser el jugador con más minutos sobre el terreno de juego. Disputó 35 minutos durante los cuales anotó 6 de 14 tiros de campo, incluido 1 triple de 2 intentos, y 8 de 9 desde la línea personal. También capturó 7 rebotes, incluidos 6 defensivos, dio 5 asistencias, puso un tapón, perdió 2 balones y cometió 2 faltas personales. Su actuación junto a la de Tyreke Evans, que anotó 16 puntos, capturó 5 rebotes, repartió 9 asistencias e hizo 3 gorros, fue vital para sellar el triunfo en los minutos finales del partido.

Y es que, el encuentro llegó a los compases finales con empate a 86. Faltaban 5.43 minutos para que sonara la bocina y todo estaba por decidir. Fue entonces cuando Marc rompió la desventaja con dos tiros de campo y abrió una mínima brecha (de tres puntos) en el marcador que se mantendría hasta el final. 3 puntos que sabrían a gloria para los de Memphis, que con la victoria de esta madrugada cierran una de las peores rachas de su historia.

LESIÓN DE CURRY

Los Golden State Warriors también ganaron su partido (125-115 frente los Pelicans de Nueva Orleans) pero perdieron a una estrella. Stephen Curry, después de anotar 31 puntos, se retiró del del Smoothie King Center cojeando a causa de una lesión en el tobillo lesión.

Según los servicios médicos del club, una radiografia realizada minutos más tarde, ha certificado que no se trata de ninguna lesión grave pero que la estrella de los Warriors debe tener cuidado, pues no es la primera vez que se lesiona de dicho tobillo. "Evidentemente, es la segunda vez que me pasa y eso me inquieta. Ya he pasado por esta situación antes cuando me operé del tobillo hace cinco o seis años y lo superé bien por lo que no debería tener problemas para volver", comentó el jugador.