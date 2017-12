Guardia: «La marcha de Sergi nos ha hecho mucho daño»

En lo deportivo nos ha hecho mucho daño. Para nosotros es un palo, no nos vamos a engañar». Igual que Jota Cuspinera la semana pasada, Salva Guardia fue muy claro al explicar la salida de Sergi García y el impacto que ha tenido la misma en el Tecnyconta Zaragoza. El director técnico explicó asimismo que la necesidad de encontrar un sustituto es urgente ante el calendario que se avecina pero que no es una búsqueda fácil. El club no va a gastar en la nueva incorporación lo ingresado por el balear y sondea las opciones de jugadores sin equipo. Hay dos nombres encima de la mesa de Salva Guardia, uno de ellos el de Bo McCalebb. «Es una de las opciones. Es muy complicado, es un jugador de un caché muy alto y el club tiene unos límites y de esos límites no se va a pasar», dijo Guardia.

El director deportivo del club relató lo acontecido la semana pasada. La primera llamada entre presidentes que se produjo a las 22.00 horas del pasado martes y la incapacidad de maniobra del club pese a que estaba dispuesto «a retener al chaval mejorándole el contrato». Pero lo ofrecido por el Valencia Basket era demasiado. «Era imposible llegar ni a la mitad». Por suerte, el Tecnyconta había conseguido renovar a Sergi García el pasado verano «mejorándole la ficha y triplicando su cláusula de rescisión».

El club percibirá 350.000 euros que usará «para tapar agujeros», una cantidad importante pero que no mitiga el golpe recibido. «Está claro que en lo deportivo nos ha hecho mucho daño, no nos vamos a engañar. Es un jugador que salía del banquillo pero como si fuera titular, que hacía dos posiciones, nos daba capacidad de reacción ante situaciones adversas y un jugador con el que la grada se reconocía. Creo que se ha notado estos dos partidos, además de otras circunstancias que estamos viviendo en el equipo, se ha notado que no hemos podido contar con él. Para nosotros es un palo, no nos vamos a engañar», recalcó Guardia.

El director técnico también explicó el contexto en el que se mueve el club para fichar. «Somos conscientes de nuestra situación, estamos entre los cuatro peores presupuestos de la Liga y la situación en Zaragoza es la que es. Nos apoyan las empresas que nos apoyan. Casi todo lo pone el presidente y parte del consejo de administración y la pequeña empresa zaragozana. Con las instituciones tenemos lo que tenemos, ni es bueno ni es malo. Es nuestra situación, tenemos que adaptarnos, saber dónde podemos llegar y cómo podemos competir». Una situación que, no obstante, no les había hecho plantearse la venta de Sergi García ni de ningún otro jugador a mitad de temporada. «Estábamos trabajando en otras vías de financiación. Estamos tocando muchos palos, trabajando en otros espónsors, el presidente no para».

También recalcó Salva Guardia que el club va a fichar y que está buscando un base, ninguna otra cosa. La incorporación deberá ser lo más inmediata posible, para que haga al menos «dos entrenamientos» con el equipo antes de jugar, y no llegará de la LEB Oro: «Tenemos que hacer un esfuerzo dentro de lo que cabe para traer a alguien ilusionante y que nos sirva». «La situación es complicada, tiene que ser comunitario o cotonu y el mercado es muy pequeño y muy caro. Estamos luchando, intentando negociar y ver hasta dónde podemos llegar». Porque la opción Carlos Alocén no se contempla a corto plazo, como es lógico. «No vamos a sacar a un chaval del colegio, hacerle un contrato profesional y ponerlo a jugar. Faltaríamos a nuestra filosofía. No nos lo queremos cargar. Ha demostrado que puede jugar a alto nivel. Creo que aún le falta pero por supuesto para próximas temporadas vamos a contar con él. En estos momentos, no».