Guardiola admite su fracaso: "En un gran club me hubieran despedido"

"En un gran club me hubieran despedido", opina el entrenador del Manchester, City Pep Guardiola. El técnico finaliza su primera temporada en el club sin conquistar ningún trofeo y peleando por jugar la próxima Liga de Campeones. "Es así, en un gran club me hubieran despedido. Tenía presión cuando llegué al Barcelona, cuando no tenía ninguna reputación que proteger. En ese club, si en seis meses no ganas, estás fuera. En Barcelona y en el Bayern Múnich, debes ganar en primer lugar, no tienes una segunda oportunidad", seún el técnico.

Los Citizens, que reciben al West Bromwich este martes, luchan por mantener la cuarta plaza, sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones, tras haber abandonado la pelea por la Premier League hace meses. Además fueron eliminados en octavos de final de la Liga de Campeones y en semifinales de la Copa de Inglaterra.

"Aquí me dan una segunda oportunidad y voy a intentar aprovecharla", añadió Guardiola, ganador de 14 trofeos en cuatro temporadas con el Barcelona y 7 con el Bayern Múnich en tres cursos.

"Si lo que viene la próxima temporada no es bueno, van a cambiar de entrenador", señaló Guardiola sobre su directiva.