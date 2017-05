Guil: "Asumo mi responsabilidad, aunque me voy con la salvación en el currículum"

Luis Guil enfocó la reflexión de su paso por el banquillo del Tecnyconta en positivo, con realismo pero poco autocrítica. "Estoy contentísimo con que Zaragoza tenga un equipo en la ACB. La forma de lograrlo no es la que hubiese querido, con un 40 0 50 por ciento de las victorias. No ha sido así y pido disculpas por no cambiar la dinámica anterior. Solo se han podido sumar dos victorias en diez partidos".

El técnico, preguntado por un futuro que no tendrá continuidad en Zaragoza, dijo: "Para mí un 2-8 no es lo mejor. Si te quedas con lo simple...Pero que hay que analizar más apsectos. Asumo mi responsabilidad, por supuesto. Tambien en haber ganado dos partidos aunque parece algo difícil de ver ahora. No voy a entrar en quién es culpable. Me voy con la salvación en el currículum"