Guil da a entender que no seguirá el próximo curso

«Es muy pronto para tomar decisiones en caliente», dijo Reynaldo Benito cuando le preguntaron por la continuidad de Salva Guardia y Luis Guil. El técnico, sin embargo, habló en su comparecencia en términos que parecieron anunciar su marcha. «Tengo mi parte de responsabilidad, de lo malo y de lo bueno. Me voy con la alegría de que Zaragoza siga en la ACB, estoy contentísimo por eso. No me voy con un descenso en mi currículo y espero seguir teniendo grandes recuerdos de esta ciudad», manifestó el técnico, que pidió disculpas por no haber podido alterar el rumbo que llevaba el equipo: «No hemos cambiado nada de lo que se había producido anteriormente, con solo dos victorias en ocho partidos», admitió Guil, que se despidió con un «Aúpa, Zaragoza» e insistió en que la permanencia era lo más importante.