Hamilton castiga los sueños de Ferrari con un control absoluto

Pocos, muy pocos pilotos en la historia, han perdido un Mundial con más de siete victorias. Lewis Hamilton sumó la séptima del año en el escenario más difícil para su largo chasis Mercedes, bajo la noche de Singapur, en una exhibición de control insultante, con una solvencia capaz de inundar de desasosiego a Sebastian Vettel y Ferrari. Esta vez no falló el alemán sino sus ingenieros, que diseñaron una estrategia desastrosa en su intento de batir a un tipo en estado de gracia. Hamilton ha ganado cuatro de los últimos grandes premios y ha colocado en 40 puntos la diferencia sobre Vettel a falta de seis citas para el final.

Si en Ferrari ya venían tocados de la victoria de Mercedes en Monza, en su casa, la de ayer en Singapur será aún más difícil de digerir. La Scuderia disponía de nuevo del coche más rápido, pero Hamilton cerró una vuelta espectacular para alzarse con una pole, medio triunfo en Singapur, tan espectacular como inesperada. Hizo tanto daño en la moral del fallón Vettel ­—ha perdido más de 60 puntos esta temporada por errores de pilotaje— y de la tropa de Maranello, que los estrategas buscaron el camino más difícil en carrera. Y fallaron. Llamaron demasiado pronto a Vettel para colocarle el neumático equivocado. Así que el alemán perdió la segunda posición con Max Verstappen que había ganado al holandés limpia y magníficamente en la primera vuelta.

Hamilton, en cambio, jugó con todos a su antojo. Imprimió un ritmo lentísimo en las primeras vueltas parapetado en el angosto trazado de Singapur: rodaba hasta 12 segundos más lento que el registro de la pole. Eso le permitió conservar neumáticos, gasolina, frenos y disponer de la mejor refrigeración para atacar cuando quiso. Lo hizo para defenderse del undercut de Ferrari, la parada temprana de Vettel. Volvió a hacerlo cuando los doblados enloquecidos por su particular lucha le obligaron a reducir tanto el ritmo que fue alcanzado por Verstappen.

«SE ME HIZO ETERNA» / Pero en cinco vueltas se volvió a ir. Y aun se guardaba bastante en el bolsillo en caso de que el coche de seguridad volviera a entrar como hizo en la primera vuelta tras el accidente entre los dos Force India. «Creo que he tenido poca suerte con el tráfico, los pilotos de delante se estaban moviendo mucho y Max lo ha aprovechado, ellos no me han dejado pasar», explicó Hamilton exhausto, tras la carrera más dura físicamente de toda la temporada: «Se me hizo eterna».

Y Vettel, ya se sabe, no es un piloto brillante cuando necesita actuar por encima de las condiciones. Entre los pilotos de esta parrilla que han ganado alguna vez, tiene el peor porcentaje de victorias (cuatro de 52) arrancando fuera de la primera línea. Esta vez no se enredó en accidentes, quizá por el recuerdo de la última carrera en Monza, o del año pasado aquí en Singapur. Supo aguantar a Verstappen en la primera curva y madurarlo para adelantarlo en la curva seis, pero Vettel no fue capaz de colocarse a menos de un segundo para que el undercut de Ferrari saliera bien. Y por ahí empezó a fallar todo en los ordenadores de Maranello y en la cabeza de Iñaki Rueda que coordina en Ferrari las decisiones de estrategia.

Detrás de la lucha por delimitar las posiciones del podio, Bottas, Raikkonen y Ricciardo ni se vieron durante las 61 vueltas del gran premio. Y justo por detrás, Fernando Alonso y Carlos Sainz firmaron un séptimo y un octavo de mucho mérito cuando acaban los seis primeros.