Hamilton domina en Shanghái en los entrenamientos libres

Lewis Hamilton (Mercedes) marcó ayer el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de China, en el que los españoles Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren) marcaron el octavo y el duodécimo tiempo, respectivamente. El británico cubrió, en su mejor vuelta, los 5.451 metros de la pista de Shanghái en un minuto, 33 segundos y 999 milésimas, seguido de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes). Hamilton además dominó el segundo libre por delante también de Raikkonen y Valtteri Bottas.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial tras ganar en Australia y de Baréin, fue sexto tras lograr un crono de un minuto, 34 segundos y 861 milésimas, a 862 milésimas del tiempo de Hamilton.

Carlos Sainz se quedó a un segundo y 617 milésimas del crono del cuatro veces campeón del mundo y acabó en el octavo tiempo mejor de la sesión mientras que Alonso finalizó duodécimo, a dos segundos y 45 centésimas.

Alonso dijo tener sensaciones positivas en la pista y apuntó que se siente mejor que en Baréin, donde el pasado fin de semana fue séptimo: «Me he sentido mejor aquí. Hemos probado muchas cosas en la primera sesión los dos coches y en la segunda menos, nos hemos concentrado un poco más en los neumáticos, que parece que habrá degradación, hay un poco de graining», contó.

Según indicó el piloto, los neumáticos ultrablandos serán los que «seguramente irán mejor el sábado y peor el domingo, aunque habrá que ver qué hacen los demás pilotos. Se espera sol para carrera con diferente dirección del viento, condiciones no parecidas a las que tuvimos», dijo Alonso, cuarto en el Mundial tras los dos primeros grandes premios: «Sé que no es representativa (la posición) porque no hemos hecho todavía suficiente número de carreras. Pero, bueno, hemos hecho el 100 por cien de nuestras posibilidades en Australia, en Baréin y haremos el cien por cien aquí», concluyó el español.