Harry Kane cierra el 2017 con más goles que Messi

Impresionante el potencial goleador del inglés Harry Kane. El delantero del Tottenham ha acabado el año natural 2017 como el máximo goleador del mundo, con 56 goles, por delante de Leo Messi (54) y de un trío formado por Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Edinson Cavani, todos ellos con 53.

Boxing Day = @HKane's day



Another hat-trick takes him to 39 #PL goals in 2017 - a new record for a calendar year pic.twitter.com/slPsmJHl1q