«Hay un buen equipo para Segunda B»

—El Teruel pensó que era el entrenador idóneo para desarrollar el proyecto en Segunda B. ¿No tuvo ninguna duda para seguir?

—Es que me siento cómodo en este equipo. Después de entrenar a una plantilla que construimos el año pasado desde cero, convertirla en un bloque sólido y colocar la guinda a la temporada con el ascenso no podía decir que no.

—La ilusión está por las nubes.

—Por supuesto. La directiva y la afición están con muchísimas ganas de empezar. Somos optimistas y queremos hacer una gran temporada, sabiendo la dificultad que presenta esta categoría.

—Acaban de comenzar la pretemporada. ¿Cómo va a ser la preparación estas semanas?

—Van a ser muy intensas con mucho trabajo y entrenamientos, que combinaremos con partidos amistosos, algunos de mucho nivel, para ir dando forma al equipo y acostumbrarnos a la dureza de la competición. Partimos con un buen bloque que conoce mi forma de trabajar. Ahora los recién llegados tienen que ir empapándose de nuestra filosofía.

—El otro día charló con el consejero delegado del Huesca, José Antonio Martín, ‘Petón’. Dada la colaboración que el Teruel mantiene con el club oscense, ¿tuvo tiempo de hablar con él sobre nuevos fichajes?

—Sí. Tenemos jugadores, más algunos que tienen que llegar, que proceden del Huesca gracias a la colaboración que nuestro club tiene con la entidad azulgrana, lo que nos ayuda mucho para hacer una plantilla competitiva en esta categoría. Por otro lado, la directiva ha renovado a diez jugadores que fueron claves el año pasado para el ascenso.

—Entonces, ¿aún se esperan caras nuevas en el equipo?

—Sí. El club está trabajando en las incorporaciones de cinco o seis jugadores más, como mínimo, para completar la plantilla hasta las 22 fichas disponibles.

—¿Cómo ve a la plantilla para competir en Segunda B?

—Estoy muy contento porque aunamos jugadores que debutan en la categoría y que poseen mucha calidad. A eso hay que sumar la llegada de seis jugadores más con experiencia contrastada en Segunda B y muchos partidos a sus espaldas, que van a intentar arropar a los noveles. Como entidad estamos tranquilos en ese aspecto. Hay un buen equipo para la categoría y una importante colaboración con el Huesca.

—¿Qué le caracteriza como entrenador?

—Soy superpasional. Intento contagiar una idea que es atractiva para mi grupo, sin olvidar también enseñarles ese oficio del fútbol al que recurren todos los equipos cuando viven situaciones incómodas en los partidos.

—¿Qué filosofía de juego tiene?

—Tengo un estilo muy marcado. Desde el minuto uno intentamos dominar los partidos con el balón, ser los protagonistas y llevar la voz cantante del encuentro en campo contrario. Este año nos enfrentamos a rivales mucho más duros en todos los aspectos, pero nuestra filosofía será siempre la misma.

—Están en el grupo III, con equipos de Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. ¿Es el más difícil de esta categoría?

—Es el más complicado, pero a la vez el más bonito. Es un auténtico reto para el club. Vamos a disfrutarlo y a dar un buen nivel para intentar estar lo más arriba posible y ser un contrincante que cree problemas a los rivales más poderosos de Segunda B.

—Jugarán también cuatro derbis aragoneses contra el Ebro y el Ejea. ¿También son bonitos esos partidos?

—Es un aliciente más competir contra ellos. Y es especialmente importante para el deporte aragonés que haya tres equipos en la categoría de bronce del fútbol español y uno de ellos, el Ebro, siendo un aspirante a subir a Segunda. Eso significa que los clubs cada año trabajamos mejor.

—¿Cuál es el objetivo del Teruel esta temporada?

—Ser un equipo fiable, reconocible y que salga en cada partido a sudar la camiseta y a obtener los tres puntos. El gran reto es estar por encima de rivales que, a priori, sobre el papel son mejores, pero los partidos hay que jugarlos.

—El ascenso a Segunda B fue un sueño cumplido. ¿Qué meta le queda por cumplir?

—Me gustaría asentar al equipo en la categoría pero para ello hay que demostrar en cada partido nuestro potencial y la ambición por seguir trabajando y subiendo peldaños en la Liga.