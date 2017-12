Hazard no renueva con el Chelsea a la espera del Madrid

Eden Hazard ha rechazado ampliar el contrato que le une al Chelsea hasta el 2020 con la finalidad de forzar al club inglés a atender una posible oferta del Madrid para incorporarle a su plantilla. Lo desveló el padre del extremo belga en declaraciones al diario Le Soir justo el día en que su entrenador, Antonio Conte, aseguró que el club londinense hará todo lo posible por asegurarse su continuidad, así como la del portero Courtois.

«Eden ha rechazado prolongar su contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien», dijo el progenitor de Hazard, que precisó, no obstante, que su hijo no ha firmado nada con el club blanco: «En el momento en que le hablo no hay ningún contrato. Eden es solo una de las partes». El jugador, por su parte, ha reconocido en varias ocasiones su admiración por el Madrid y su entrenador, Zinedine Zidane, aunque siempre se ha mostrado esquivo sobre su posible futuro como madridista o como jugador del PSG, los destinos que se le adjudican cada dos por tres.

Hazard, de 26 años, dejó muy joven el fútbol belga para formarse en las categorías inferiores del Lille (2005-2007) antes de dar el salto al primer equipo, con el que se proclamó campeón de la Liga y de la Copa francesa en el 2011. Un año después fichó por el Chelsea, con el que ha ganado la Premier en el 2015 y el 2017 y ha sido nominado para el Balón de Oro en cuatro ocasiones.

KANE

Sin dar tiempo a que Florentino Pérez sondee a su homólogo del Tottenham, Daniel Levy, sobre la posibilidad de sentarse a negociar el fichaje de Harry Kane cara a la próxima temporada, Mauricio Pocchetino, entrenador del equipo londinense, se adelantó para avisar al presidente blanco de que no no hay ninguna posibilidad de hablar del tema. «Podemos hablar de muchas cosas, pero al final es hablar por hablar porquer es imposible ponerle precio... Harry está fuera de mercado», declaró el técnico argentino para salir al paso de las informaciones sobre el firme propósito del Madrid de incorporar a su plantilla al máximo goleador del año en Europa el verano próximo y la intención del Tottenham de pedir por él no menos de 200 millones de euros.

«Creo que Harry no tiene precio porque le queremos aquí», añadió Pocchetino. Daniel Levy, por su parte, está decidido a multiplicar al menos por dos el sueldo de Kane y ampliarle el contrato, que acaba en el 2022, con la finalidad de retenerle, según informa el Daily Mail. El delantero es, junto con Lloris, el portero francés, el jugador mejor pagado de la plantilla del Tottenham, con un sueldo de 100.000 libras a la semana (118.381 euros).