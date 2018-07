El héroe de Albelda

Pol Oriach apenas durmió el lunes. Es normal puesto que celebró su medalla de plata en el Europeo sub-18 en Hungría. El vuelo de Budapest lo dejó en Barcelona a media tarde. Allí le recogió su familia y poco más tarde de la nueve el héroe local llegaba a Albelda. «Lo primero que hice fue ir a saludar a mis abuelos. Y lo que más ganas tengo es de quedar con mis amigos para contarles lo que he vivido en el Europeo», dice satisfecho.

Pol Oriach se movió como pez en el agua en la competición más importante que ha disputado en su corta carrera como atleta. Corriendo la final de los 2.000 obstáculos de los Europeos sub-18 más parecía un fondista veterano que ya llevaba muchas grandes competiciones en sus piernas que un corredor juvenil. Fernando García, su entrenador y fiel pareja del legendario Eliseo Martín, estaba enfadado tras la prueba. «El sueco Omar Nuur ha molestado la progresión de Pol cuando se ha ido a por el oro Guyon», explicaba el técnico montisonense. Eso sucedió cuando la carrera llevaba mil metros. Pero ese momento fue providencial para el atleta de Albelda. Quizás si Pol hubiera seguido la estela del francés, el atleta del Hinaco hubiera explotado. De esa manera se centró en conseguir la plata. «Sufrí un percance con el sueco y cuando me di cuenta tenía a Guyon demasiado lejos. Nuur me cerró y no pude ir a por el francés. Era el que tenía la segunda mejor marca y el más rápido. No sé si le hubiera aguantado. Pero lo más seguro es que Guyon habría ganado igual. Siempre me queda la duda. Pero en las próximas carreras veremos», indica Oriach.

Al centrarse en llevarse la plata Oriach demostró sus grandes dotes de estratega. «Eso me lo ha dicho todo el mundo. A falta de 750 metros decidí ser valiente y no jugármelo todo en la ultima vuelta. Luché a tope con el belga y el portugués y corrí tácticamente muy bien. Los últimos 100 metros lo di todo», reconoce.

Por nada del mundo esperaba lograr la plata el altoaragonés. «El objetivo era lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Conseguir una medalla era muy complicado», reconoce. Ahora tendrá que alargar la temporada hasta esta competición que se disputa en Buenos Aires en octubre. «Descansaré hasta mitad de agosto, aunque no me voy a ir de vacaciones. Después lo prepararé pensando también en la temporada de campo a través», finaliza el fondista.