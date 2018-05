Honor sin pasillo en el clásico

Zinedine Zidane no quiere que el Madrid se coloque con señorío sobre el césped del Camp Nou formando un reconocimiento hacia el Barça, pero asume, eso sí, que «ganar una Liga es mucho más complicado y difícil que la Champions». La afirmación del técnico francés desautoriza el relato oficial madridista, que vuelca todo el merecimiento en la que sería la tercera corona consecutiva si derrota al Liverpool en Kiev el 26 de mayo. El Barça, por su parte, tiene una penúltima misión por cumplir: vencer al Madrid y pelear por prolongar hasta la última jornada la etiqueta de invencible.

Se juega el clásico menos clásico de los últimos tiempos («ya me gustaría que todos fueran así, descafeinados, siendo nosotros campeones», bromeó Valverde), con más cosas en juego que un simple pasillo. Un pasillo que no se hará porque Zidane, «y no los de arriba», como reveló Jordi Alba, así lo decidió.

«No haremos pasillo al Barça porque ellos no nos lo hicieron», afirmó el entrenador blanco, como si fuera una pataleta porque el Barça evitó honrar al ganador del Mundial de clubs en el Bernabéu el pasado 23 de diciembre. Guillermo Amor expuso entonces los motivos de la negativa azulgrana: «En este club el pasillo se suele hacer cuando participamos en el torneo del equipo campeón... y no es el caso».

«Eso es mentira», insistía Zidane en Valdebebas. «Tienes que ganar la Champions para ir al Mundialito y ahí estamos todos», aclaró el técnico del Madrid, asumiendo la responsabilidad de no rendir tributo a la gesta azulgrana. Gesta porque, según Zidane, es «mucho más complicado ganar la Liga que la Champions. No lo digo desde hace 15 días. Lo vengo diciendo toda la vida».

«¿El pasillo? Hay tanto ruido...», dijo Valverde cansado de responder sobre este asunto desde hace varias semanas. «Ya hemos hablado mucho de eso. Carece de importancia. No le damos ninguna importancia», añadió el entrenador del Barça, recordando que hay cosas más trascendentes. «Nos jugamos bastante en el clásico. Sabemos lo que significa para todo el mundo haber ganado los dos partidos al Madrid», recordó Valverde en alusión al 0-3 del Bernabéu como prólogo de lo que podría ser una Liga casi perfecta. El triunfo azulgrana reforzaría la hegemonía en España. El pasillo lo ha hecho el Madrid viendo ganar al Barça 7 de las 10 últimas Ligas con cuatro entrenadores: Guardiola (3), Tito (1), Luis Enrique (2) y Valverde (1).

«Nosotros apreciamos y valoramos que el Madrid haya llegado a una final de Champions porque es difícil. Y ellos valorarán lo que hemos hecho nosotros porque también es difícil y complicado», subrayó Valverde, instando a sus jugadores a realizar un último esfuerzo. «Solo hay un par de equipos que han conseguido acabar la Liga sin perder. Y fue en los años 30», recordó el técnico del Barça en alusión a los éxitos del Athletic (1929-30) y del Madrid (1931-32). «Ahora me parecería algo muy importante».