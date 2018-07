El Huesca cae por la mínima en su amistoso frente a Osasuna

El segundo amistoso de verano de la Sociedad Deportiva Huesca se saldó con una derrota por la mínima (1-0) frente a Osasuna. Las altas temperaturas en el campo de Fustiñana, en Navarra, condicionaron el choque, obligando a parar en cada tiempo para que los jugadores se refrescaran. Eso condicionó también las ocasiones de gol. El único tanto del encuentro llegó en el último cuarto de hora, obra de Xisco.

Leo Franco hizo debutar a las últimas incorporaciones del Huesca. Se estrenaron como azulgranas el portero Axel Werner y el central Insua, ambos en el once inicial. En la segunda parte debutó Semedo sustituyendo a Pulido en un periodo en el que el técnico argentino fue refrescando todo el equipo y dando minutos a todos sus jugadores. Fue el Huesca quien tuvo las primeras ocasiones de gol. En el minuto doce el Cucho obligó al meta Rubén a una buena estirada para evitar el primer tanto después de una gran jugada individual. El colombiano estuvo muy intenso en estos primeros minutos.

Esa fue la mejor ocasión de los aragoneses en los primeros 45 minutos, en los que Osasuna apenas rondó el área oscense con centros que no encontraron rematador. Sin embargo, el cuadro navarro tuvo su mejor oportunidad justo al filo del descanso. Tras el paso por los vestuarios fue el equipo azulgrana, ayer con la segunda equipación, quien mantuvo la iniciativa en el juego, pero sin puntería de cara al gol. Aunque el Huesca no dejó de intentarlo, las mejores ocasiones de este periodo fueron navarras.

Xisco amenazó en el minuto 69 mandando por encima del travesaño un mano a mano ante Werner, pero no perdonó cinco minutos después, aprovechando una falta de entendimiento entre Werner y Semedo. Entonces Leo Franco ya había realizado casi todos los cambios. El conjunto azulgrana continuó insistiendo, sobre todo por medio de David Ferreiro. Sin embargo, el equipo aragonés no encontró el gol y no pudo evitar su primera derrota en su preparación para su debut en Primera División. En su primer amistoso el equipo azulgrana había superado al Atlético Monzón y, en el segundo, al Lleida.

El conjunto azulgrana continúa con su actividad y tiene previsto entrenarse tanto hoy como mañana en el IES Pirámide. Hoy lo hará por la tarde (18.30 horas) y mañana, a primera hora (9.00 horas). El sábado le aguarda un nuevo compromiso amistoso, en este caso contra el Numancia, también de Segunda División, a partir de las 19.30 horas en El Burgo de Osma. El equipo de Leo Franco tiene que continuar su rodaje para el que va a ser su estreno en Primera División, en el que le aguardan tres partidos seguidos fuera de casa para empezar por las obras de El Alcoraz.