Uche adelanta al Nástic en El Alcoraz (0-1)

Mnuto 71GOL DEL NÁSTIC. Ikechukwu Uche remata de cabeza desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Abraham Minero con un centro al área.

21.30 COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

21.18 La SD Huesca no ha logrado derribar en la primera parte la muralla de un Nástic que pelea por la salvación y que ha impedido al líder aproximarse con peligro a su portería. Una primera parte con más posesión y empuje de los azulgrana, también con alguna oportunidad clara como la del Chimy y muchos disparos lejanos que no han hallado la portería del conjunto catalán,

20.30 COMIENZA EL PARTIDO

20.18 Este es el equipo inicial que presenta el Nástic

Estas serían las alineaciones de los 2 equipos para el partido del Domingo. Alineación del Nástic por @NasticLaLiga123. pic.twitter.com/9qn3zrZ1DL — Almeriensismo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@almeriensismo_) 18 de agosto de 2017

20.11 Ambientazo en El Alcoraz

20.06 Rubi apuesta por este once contra el Nástic. Novedades: Sastre por Aguilera, Akapo por Alexander y Chimy por Ferreiro.

ALINEACIÓN | ¡Y nuestros 11 guerreros en el día de hoy son...👇 #HuescaNàstic pic.twitter.com/Wul7sAauR9 — SD Huesca (@SDHuesca) 27 de mayo de 2018

La Sociedad Deportiva Huesca celebrará ante su afición el ascenso a la Primera División logrado en la pasada jornada ante un Gimnástic de Tarragona que no tiene margen de error si quiere obtener una temporada más el billete de la permanencia, tras un curso nuevamente decepcionante en el que ha tenido hasta cuatro entrenadores. Los jugadores del conjunto altoaragonés han estado casi toda la semana de homenajes, con recepciones institucionales y con los aficionados celebrando el ascenso, lo que ha hecho que no hayan podido entrenarse hasta el viernes y que no vayan a estar en las mejores condiciones físicas.

El encuentro servirá, además de para despedir la temporada en casa, para ver por última vez a unos cuantos jugadores que acaban contrato y a otros que aún lo tienen en vigor para la próxima campaña pero que no continuarán, como tampoco lo hará el entrenador, Joan Francesc Ferrer Rubi. Tras el partido, el club festejará el éxito con sus aficionados. Con un montaje de luz y sonido irán saltando al césped todos los protagonistas para un último homenaje. Además, Simply regalará fotos del equipo a todos los que acudan a El Alcoraz y habrá sorteo de regalos.

Hay muchas dudas del equipo que sacará Rubi, aunque el técnico anunció en la rueda de prensa semanal que quiere que se rinda un homenaje a los hombres que han sido más importantes y que jueguen también otros que no han tenido tanto protagonismo pero que siempre han estado ayudando. Por ello, todo apunta a que saldrá de inicio el habitual once titular y después dará bastantes minutos a otros jugadores como pueden ser Sastre, Luso Delgado o Gallar.

La victoria ante la Cultural Leonesa (5-3), el pasado fin de semana, le ha dado alas a una plantilla del Nástic que se vio sumergida en el descenso cuando en el descanso perdía por 0-2. La euforia del partido ha dejado paso a una semana tranquila en las instalaciones del Nou Estadi, donde todos los jugadores que han desfilado por la zona mixta han coincidido en decir que no hay nada hecho y que tan solo dos victorias en los dos últimos partidos salvan la temporada.

El hecho de tener enfrente a un equipo que no se juega nada no da más confianza al conjunto tarraconense, que ha sido capaz las últimas jornadas de perder ante dos equipos, Sevilla Atlético y Lorca, ya descendidos a Segunda B. «El campo estará lleno y seguro que quieren ganar ante su afición», alerta el técnico del Nástic, José Antonio Gordillo, conocedor de las dificultades que su equipo vivirá en El Alcoraz este domingo.

Gordillo prefiere concentrarse en que su equipo «haga un buen partido, sea solidario y competitivo» y, si las dudas de jugadores que arrastran molestias se lo permiten, repetir la idea que dejó el partido ante la Cultural. Pocos cambios en un once que debe ser capaz de superar todas las dificultades para poder obtener tres puntos importantes que regalen al Nástic una última jornada en casa en la que dependa de sí mismo.

Con Álvaro Vázquez y Manu Barreiro como referencia en ataque, Jean Luc y Maikel Mesa serán los hombres que intentaran servir buenos balones a los delanteros, siempre con la protección en el doble pivote que ofrecerán Sergio Tejera y Javi Márquez. La línea de cuatro en defensa será para Kakabadze y Abraham, en los laterales, y la de Julio Pleguezuelo y Xavi Molina, en el eje de la zaga.