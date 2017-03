El Huesca, a por un triunfo que le permita soñar

La Sociedad Deportiva Huesca se encomienda a su estadio, El Alcoraz, para seguir con la buena dinámica de juego y resultados. El conjunto altoaragonés recibe al Real Valladolid a las 16.00 horas en El Alcoraz con el objetivo de lograr un triunfo que le acerque al sexto puesto que tiene a seis puntos y a la vez sirva para alejarse definitivamente del descenso y tener más cerca la barrera de los 50 puntos.

El equipo de Anquela acumula tres jornadas sin perder, con dos triunfos y una victoria y frente al conjunto pucelano espera que dicha marca aumente y le permita seguir teniendo opciones de meterse en la zona de promoción de ascenso, algo que también busca su rival, a quien tiene tres puntos por encima, y que en su último partido de Liga logró un pobre empate a uno en el José Zorrilla ante el Lugo.

En cuanto al once inicial, aunque Akapo no se ha entrenado con total normalidad durante la semana, será titular en el lateral derecho. Además, Samu Saiz no terminó última sesión de entrenamiento antes del partido por precaución, pero salvo contratiempo, será de la partida. En la línea de mediapuntas entrará David Ferreiro en sustitución de Álvaro Vadillo, sancionado por acumulación de amarillas.

En el Real Valladolid, Espinoza es la única baja por lesión, mientras que Paco Herrera descartó por decisión técnica a Rafa, Markel y Guzmán.