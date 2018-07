Iker Casillas sale en defensa de Karius

Loris Karius se convirtió en el principal protagonista de la final de la Champions League tras dos errores que le costarón la victoria a su equipo, el Liverpool. Y desde entonces se ha convertido en el centro de las críticas y las burlas por parte de los seguidores al fútbol. Sus gestos y acciones son observados con detenimiento, y criticados arduamente. Por eso, Iker Casillas ha decidido salir al paso para defender al guardameta alemán.

Lo ha hecho después de las incesantes críticas que ha recibido Karius tras un error cometido en el partido amistoso ante el Borussia Dortmund que estuvo apunto de terminar en gol. Con solo tres minutos disputados, el cancerbero del Liverpool salió a cortar un balón al espacio que iba directo a Jordan Sancho y al intentar pasarlo de primeras se equivocó de destinatario y le dio el esférico a Phillip, que no acertó y remató fuera. Las redes sociales no tardaron en reaccionar con 'memes' y críticas. Y Casillas no dudo en responder.

TAMBIÉN ES PERSONA

"¿Este ataque a Loris Karius va a terminar alguna vez? Habló de él como de tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas en el mundo, joder. ¡Dejar al chaval en paz! También es persona, como lo somos todos", escribió el portero español en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Casillas se sumó al del propio Karius, que tras terminar el encuentro y viendo las críticas recibidas no dudó en contestar desde Instagram. "Para aquellos que disfrutan ver a otra persona fallar o sufrir, lo siento por ustedes. Lo que sea que esté sucediendo en tu vida para mantener tanta rabia y odio, rezo para que pase y que te sucedan cosas buenas", escribía en una Storie el arquero del Liverpool, que ha pasado de héroe a villano en pocos meses. Y es que, de clasificar a su equipo para la final de la Champions League ha pasado a ser criticado día tras día y a ver como su club contrataba a Alisson Becker para sustituirle.