Indignación en el Reino Unido por las palabras de Ramos

Gary Lineker fue claro: «Es un bobo», así reaccionó el exfutbolista y actual comentarista británico a las explicaciones del madridista Sergio Ramos sobre la falta a Salah y el codazo a Karius en la pasada final de la Champions. La reacción del influyente comentarista capitaliza una sensación generalizada en Reino Unido de indignación ante la aparente, según sus palabras, nula implicación del madridista en las lesiones de los jugadores del Liverpool.

«Sergio Ramos es un buen jugador y cualquier equipo del mundo querría tenerlo, pero también es un auténtico idiota», lanzó Gary Lineker en Twitter tras una noticia de la BBC en la que, como en gran parte de la prensa británica, se recogen, entre la incomprensión y la sorpresa, las palabras de Ramos.

Según el defensor, «él (Salah) me agarra primero, yo caigo a un lado y se lesiona el otro brazo, y dicen que yo he hecho ahí una llave de judo», una explicación que no ha sentado bien entre la afición red.

El diario británico The Times, en un artículo del redactor jefe de deportes, Martyn Ziegler, asegura que, con sus declaraciones, Ramos «se ha mofado de la indignación que hay hacia él, después de su participación en dos jugadas clave de la final».

En el mismo periódico, el comentarista y articulista Matthew Syed llama a Ramos «thug» (matón). «Ha sido expulsado más veces que cualquier otro jugador en la historia de La Liga, 19 tarjetas rojas en total, a menudo por juego peligroso. De acuerdo, ha jugado muchos partidos, pero también lo hizo Bobby Charlton, que nunca fue expulsado, y recibió solo dos tarjetas amarillas», ha argumentado.

de camino a Rusia / Mientras, el central del Real Madrid y canterano del Real Zaragoza Jesús Vallejo refuerza la lista de 23 convocados junto a Rodri (Atlético). Ambos han estado entrenando estas semanas con La Roja, pero no están inscritos en el Mundial. Hoy partirá la expedición hacia Krasnodar para el partido amistoso ante Túnez del próximo sábado.

El Rey Felipe VI visitará hoy a la selección española en Las Rozas en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 11.15 horas. Los internacionales se desplazarán posteriormente al aeropuerto de Barajas para viajar a Rusia y ya permanecer hasta que la selección sea eliminada.