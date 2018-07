Iniesta: primera titularidad y primera victoria con el Vissel Kobe

El estreno de Andrés Iniesta en la J-League japonesa no fue el esperado la semana pasada (salió como suplente y su equipo fue goleado), pero este viernes el jugador de Fueltealbilla ha podido celebrar su primera titularidad con el Vissel Kobe con una victoria.

El equipo del exazulgrana se ha impuesto por la mínima (1-0) al Kashiwa Reysol, una victoria que provisionalmente coloca a su equipo en la cuarta plaza. El de Fuentealbilla ha disputado 82 minutos antes de ser sustituido por

Yoshiki Matsushita.

Grande equipo!! Muy feliz por mi primera victoria!!! Buenas sensaciones y más minutos!! Gracias por el apoyo!!! 💪



Great team!! Very happy for my first victory!!! Good sensations and having more minutes!! Thank you for your support!!! 💪 pic.twitter.com/cvJUcF2eKu