Iniesta: «Son recuerdos bonitos del Chelsea, pero será duro»

Andrés Iniesta acompañó a 14 aficionados que se disfrazaron de él durante unas horas. Emocionados y felices estuvieron con el capitán del Barcelona en una jornada singular para todos. Para ellos, se sintieron Iniesta por un día, y para el propio jugador, quien compartió recuerdos del Iniestazo, gol en el que el barcelonismo retumbó para siempre con un gol que fue el prólogo del viaje al paraíso (mayo del 2009), al tiempo que Stamford Bridge quedaba en un estremecedor silencio.

Ahora, el sorteo de los octavos de final de la Champions provocó un inevitable viaje del capitán azulgrana a su memoria. «Me vienen recuerdos muy bonitos del Chelsea, de los mejores que he podido vivir», admitió Iniesta. Ese gol (2009) fue el anticipo de otro gol eterno, el que dio el Mundial a España en Johannesburgo, ocultando en el camino entre ambos unos oscuros paisajes de dolor y sufrimiento. «Será un enfrentamiento duro y complicado», advirtió el azulgrana.

A la espera del Chelsea, ya en febrero, Iniesta se volcó en el presente inmediato con los dos partidos que le aguardan al Barça para despedir el 2017. «Espero estar disponible este fin de semana y el próximo porque no fue una lesión sino tan solo unas molestias», aclaró el centrocampista, preparado para reaparecer ante el Deportivo, dispuesto como está a no perderse el gran clásico del 23 de diciembre en el Bernabéu contra el Madrid.

Al ser preguntado si veía algún día a Neymar vestido de blanco, Iniesta fue escéptico. «En el fútbol todo puede pasar. Hemos visto cosas que parecían imposibles, pero se han dado. Me sería indiferente, aunque quizás me molestaría porque es un jugador único y determinante», subrayó el azulgrana. «Además, el máximo rival se reforzaría». Luego, en el ya tradicional debate entre Cristiano y Messi, igualados ahora a cinco Balones de Oro, Iniesta no tuvo dudas. «En ningún caso me parece injusto que un jugador como Cristiano tenga esos Balones, pero yo me quedo siempre con Leo», recalcó. Messi, por su parte, confía en que la sentencia de Sampaoli («el fútbol le debe un Mundial a Leo») se acabe cumpliendo en el verano del 2018 en Rusia. «Espero que me la pague. ¡Ojalá me la pague!», exclamó la estrella.