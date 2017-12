«Intentaré hacer todo lo que pueda por ayudar al equipo»

Todavía con el jet lag a cuestas, Bo McCalebb pisó por primera vez el pabellón Príncipe Felipe, su nueva oficina. El base estadounidense con pasaporte macedonio aterrizó el sábado en Barcelona, jugó el domingo en Badalona y ayer pisó por primera vez la que va a ser su nueva casa. Un esfuerzo que quiso agradecer Salva Guardia antes de nada. «Quiero agradecerle a Bo la rápida respuesta de la semana pasada y que hiciera el esfuerzo que hizo este fin de semana. Llegó el sábado y enseguida se puso a disposición del equipo, entrenó por la tarde y jugó al día siguiente con el esfuerzo que eso requiere y queremos darle las gracias sin apenas haber entrenado».

El director técnico dio también alguna pincelada del fichaje. «El fichaje no tiene muchos misterios. Buscábamos un base nada más salir Sergi García, apareció el nombre de Bo y no nos lo pensamos. Estuvimos una semana negociando. La verdad es que tiene un muy buen agente que nos ha puesto las cosas muy duras pero aquí está y estamos encantados. Desearle toda la suerte del mundo porque su suerte será la nuestra», dijo Guardia.

El jugador explicó a continuación que había tenido otras ofertas pero que le apetecía volver a la Liga española. «He tenido varias ofertas para jugar fuera de Europa pero no es lo que quería hacer. Cuando supe del interés del Tecnyconta miré el roster del equipo, sentí que podía ser útil y decidí venir. Además es una gran Liga y estaba deseando volver», explicó el jugador. Al mirar la plantilla se encontró con varios viejos conocidos. «Jugué contra Gary hace mucho tiempo en Italia, conozco a Janis Blums, jugué contra Varnado en la Universidad, contra Tomás jugué el año pasado en Gran Canaria, así que conozco a varios jugadores», resumió McCalebb.

El jugador reclamó algo de tiempo para aclimatarse, conocer al equipo y poder valorar mejor la situación. No obstante, el domingo ya tuvo casi once minutos de juego en los que se le vio ir hacia el aro con decisión. «Ir hacia el aro es una de mis habilidades, pero esto es baloncesto e intentaré hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo», explicó, al tiempo que rehusaba marcarse objetivos. «Personalmente no sé, acabo de llegar, en cuanto al colectivo, intentar ayudar al equipo para escalar posiciones».

«Es demasiado pronto para juzgar, necesito más tiempo para hacerme una idea sobre el equipo, espero conocer mejor a mis compañeros, solo llevo un día con ellos», añadió. También necesita algo de tiempo para integrarse físicamente, aunque llega en buena forma. «Me encuentro bien físicamente pero necesito cinco o seis entrenamientos para encontrarme mejor», concluyó.