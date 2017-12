El inventor del spray que usan los árbitros pide 84 millones a la FIFA

Ver a los árbitros señalando desde donde se deben lanzar las faltas o marcando la distancia de la barrera con un spray es algo habitual en el fútbol actual. La práctica se implantó de forma oficial en el Mundial de Brasil en el 2014, cuando la FIFA decidió que aquella era una buena forma de marcar el lugar exacto de las infracciones. El avance fue significativo pero ahora puede costarle muy caro a la organización.

Y es que, el brasileño Heine Allemagne ha asegurado en 'The New York Time's que él es el inventor del spray y que ha demandado al máximo organismo del fútbol mundial por usarlo y fomentar su producción por parte de terceros sin haber comprado su patente. Pide 84 millones de euros por daños y prejuicios porque asegura que desde el Mundial de Brasil no ha vendido ni una sola lata de un material que tardó 15 años en desarrollar.

La justícia brasileña, de su lado

"La FIFA robó mi idea, eso va en contra del juego limpio" asegura el brasileño. Su empresa, 9.15 Fair Play Limit, permitió que en el 2014 se distribuyesen 300 unidades a modo de prueba. Sabían que en la liga brasileña había funcionado y que aquella era una buena forma de venderle el producto a la FIFA. Una carta de la propia organización a Allemagne y su socio alabando el spray certificaron que iban por buen camino.

Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el brasileño vio como los sprays triunfaban a nivel internacional sin él. Por eso, ahora, ante el silencio de la FIFA, reclama a la organización los 84 millones de euros. De su lado tiene a la justicia brasileña, que ha reconocido su patente en 44 paises y ha prohibido a la FIFA la utilización del invento de Allemagne, amenazando al máximo organismo del fútbol mundial con una multa de 12.600 euros por cada partido en el que se utilice el spray.

Varios árbitros, de todas formas, usan crema de afeitar de la que se comercializa de modo corriente para marcar el lugar donde se ha cometido la infracción que señalan.