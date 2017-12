Invierno en el Pirineo

El Pirineo ha vivido un periodo inusual. Apenas ha llovido durante el verano y el otoño. «Llevo trabajando 14 años en el refugio de Pineta y nunca había visto nada parecido. En el monte había poca nieve y por debajo de 2.400 metros no había nada. Estamos en pleno anticiclón y el ambiente es muy frío. En la subida al Balcón de Pineta hay nieve espolvoreada y por debajo se ve la piedra», decía el pasado jueves Jaime Arbex, el guarda del refugio ubicado bajo la cara norte del Monte Perdido.

Pero todo cambió como del negro al blanco en tan solo 24 horas. En la madrugada del viernes bajaron las temperaturas y comenzó a nevar. «Aquí tenemos ocho centímetros de espesor y a mayor cota todavía más. Sigue cayendo nieve y de cara al fin de semana es posible que mejore», explicaba a mediodía de ayer el guarda.

La previsiones del blog La Meteo que viene acertaron de pleno. Está dirigido por Jorge García-Dihinx y cuenta con numerosas visitas. «Hasta el jueves había muy poca nieve en el Pirineo aragonés. Todo había caído en Francia y en Aragón era viento. Las pistas de esquí estaban peladas y tenían un hilillo blanco con el que pueden practicar los aficionados. Pero a partir de ahora llega un tiempo polar con vientos del norte. En la vertiente norte del Pirineo han caído de 20 a 30 centímetros de nieve y en Aragón, la mitad. La cota de nieve está en los 400 metros y serán unos días de quedarse en casa», explica García-Dihinx.

Toda la mitad norte de España se vio ayer afectada por el frente polar e incluso se vieron espectaculares imágenes de la playa donostiarra de La Concha blanca. Pero todo cambiará a partir de mañana. «El domingo saldrá el sol y a partir del martes y hasta el jueves serán unos días muy buenos y soleados. Las temperaturas mínimas estarán entre los 5 y los 7 grados bajo cero y sin viento. En el mediodía se estará muy bien. Con la nieve caída durante estos días será la mejor noticia para los aficionados al esquí», indica García-Dihnix. Pronostica que dentro de una semana llegará un «frente muy bueno. Será de oeste y traerá de nuevo muchas nevadas. La cota de nieve comenzará en los 1.700 metros hasta los 1.000 metros», afirma Jorge García-Dihinx.

Como en Pineta, las cosas también cambiaron de manera radical en el refugio de Bachimaña, encima del Balneario de Panticosa. «El jueves no había gota de nieve. Pero comenzó a caer en la tarde del jueves. Iba a subir de cara al puente un compañero pero ha sido imposible. Además no hay clientes. Sería un pena para nada». El guarda explica que «hay nieve muy venteada. Por unos sitios tenemos 20 centímetros y en otros un metro. He salido a recoger los datos meteorológicos y me he hundido hasta la rodilla», explica Pedro Servera.

Durante la jornada de ayer se tomaron temperaturas mínimas de -10,5 grados y vientos de 60 kilómetros por hora. El guarda pasará solo el fin de semana, pero no estará parado a más de 2.000 metros. «Ahora me estoy haciendo la comida con mucha tranquilidad. Unas sepias con patatas fritas. Si no me va el internet, me pongo a leer, limpio las habitaciones, pinto, hago el mantenimiento...», explica.

De cara al puente ya hay reservas en Bachimaña. «De momento son pocas las que tenemos. Al ser corto el día se pueden realizar excursiones cortas a los ibones de Bramatuero, Azules o Tebarray. Es más complicado subir a los Infiernos o la Facha. Recomiendo que la gente vaya bien abrigada, con crampones, piolet y raquetas. No viene mal llevar un casco y el ARVA con pala y sonda», indica.

El refugio de Ángel Orús está en el valle de Eriste. «Hasta ahora ha sido un verano y un otoño malo para el monte y malo para todos. Cayeron dos días esporádicos 15 litros por metro cuadrado y ya está», explica Fernando Román, el guarda. De cara al puente ya hay reservas. «Pero la gente esperará al fin de semana para ver la evolución del tiempo. Les recomiendo que se informen bien del valle al que van a ir, pero cambian las condiciones de un sitio a otro»», afirma el guarda.