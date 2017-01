Irureta no pudo entrenarse y vuelve a ser duda por una gripe

Xabi Irureta, como ya sucedió ante el Girona, vuelve a ser duda para el partido que el Real Zaragoza disputará hoy en campo del Tenerife. El portero vasco, que no pudo entrenarse ayer en Santa Cruz, se encuentra de nuevo afectado por un proceso gripal y no es seguro que pueda jugar esta tarde. Por ese motivo hoy está previsto que viaje Aitor Chueca, guardameta del Deportivo Aragón, por si al final es baja Irureta y tiene que jugar Álvaro Ratón. Esta misma situación se produjo frente al Girona, pero al final actuó Xabi Irureta, Ratón fue suplente y Chueca se quedó en la grada.

Además, Jorge Casado es ahora mismo el principal candidato para ocupar el puesto de lateral izquierdo de la defensa contra el Tenerife y cubrir de ese modo la vacante dejada por José Enrique por lesión. En ese caso, Jesús Valentín se quedaría de inicio en el banquillo y en el eje de la defensa actuarían Leandro Cabrera y Marcelo Silva, que vuelve tras haber cumplido sanción por tarjetas contra el Girona. Valentín, que llegó a principios de enero procedente de la SD Huesca, debutó y fue titular frente al cuadro gerundense por la baja de Silva.

Raúl Agné contaba también con la posibilidad de desplazar a Cabrera al costado zurdo de la zaga y jugar por el centro con Jesús Valentín y Marcelo Silva, pero en casi todas las pruebas que ha hecho ha utilizado a Jorge Casado en el lateral izquierdo y ha dejado fuera del once al central canario. Casado perdió la titularidad cuando se puso en forma José Enrique, que llegó libre tras cerrarse el mercado de verano, y hasta entonces tampoco había ofrecido un buen rendimiento.

La defensa se completaría con Isaac en el lateral derecho (Fran sigue lesionado) y Xabi Irureta o Álvaro Ratón en la portería. El guardameta vasco cometió un fallo en el primer gol del Girona, pero Raúl Agné no se planteaba su relevo. Ahora, no obstante, podría verse obligado a hacerlo por enfermedad. En el doble pivote de la zona medular son fijos Alberto Zapater y Javi Ros, mientras que las bandas y el ataque dependen del sistema de juego que quiera utilizar Agné. Para esos puestos cuenta con la baja por sanción de Rubén Gracia Cani y la de Juan Muñoz por lesión. El delantero sevillano, que no fue convocado por decisión técnica ante el Girona, tuvo un problema lumbar en el entrenamiento del jueves y no fue convocado.

Tras confirmarse la baja de Muñoz, Raúl Agné decidió incluir por primera vez en la lista del primer equipo al juvenil Raí Nascimento. La convocatoria de Raí para tener un punta en el banquillo podría hacer que Agné se decidiera por alinear en el ataque a Ángel y Dongou juntos, como ya hizo en la visita al Rayo Vallecano. Y entonces los principales candidatos para ocupar las bandas serían Manu Lanzarote y Jordi Xumetra. Este último reapareció en la segunda parte frente al Girona tras superar la fractura de peroné sufrida en Valladolid. Xumetra es un jugador veloz y muy del agrado del técnico zaragocista. Su entrada en el once podría llevar al banquillo a Xiscu.

Raúl Agné tendrá que realizar hoy un descarte puesto que ha desplazado a 19 jugadores a Santa Cruz de Tenerife. Frente al Girona decidió dejar sin vestir a Juan Muñoz, que ahora se ha quedado fuera de la convocatoria por lesión, y a Álex Barrera, que se encuentra con la expedición en Tenerife. La plantilla del Real Zaragoza realizó ayer por la tarde un entrenamiento en Tenerife poco después de llegar a la isla.

AVERíA EN EL AUTOBÚS / El autocar que desplazaba ayer por la mañana a la expedición zaragocista hasta Madrid sufrió una avería en Calatayud y por ese motivo tuvo que cambiar de vehículo para poder seguir el viaje. La expedición llegó con más de una hora de retraso a la capital de España sobre el horario previsto y con el tiempo justo para almorzar y luego tomar el vuelo que debía llevarles hasta Santa Cruz de Tenerife. El resto del viaje transcurrió con normalidad.