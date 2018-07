Javi Domínguez gana el Gran Trail Aneto-Posets con récord

El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets tiene un nuevo héroe. Es Javier Dominguez Ledo, que acaba de firmar una actuación que será recordada durante años en las montañas del valle de Benasque. El vitoriano ha destrozado el récord vigente, parando el crono en un impresionante crono de 15 horas, 36 minutos y 57 segundos.

La carrera comenzó de la misma manera que ha terminado para él, bajo la lluvia. Los 302 valientes de la modalidad más extrema del GTTAP partieron ayer a las 24:00 horas de la avenida de los Tilos. Mientras, la multitud hacía frente al aguacero para despedir a los corredores que iban a encarar uno de los retos más extremos que uno pueda imaginar. Un brutal viaje de 105 km y 6.760 m por unas montañas abruptas y salvajes.

Los astros se comportaron y la noche se apiadó de los participantes con unas temperaturas razonablemente agradables en el primer bucle por el macizo del Aneto. Lugares tan emblemáticos como el collado de Salenques, a 2.808 m, y la Tuca d’Estiba Freda recibían a los corredores con las primeras luces de la mañana. En cabeza, el cuarteto formado por los vascos Javi Domínguez y Ion Azpiroz, el valenciano Sebas Sánchez y el aragonés Marcos Ramos impusieron un fuerte ritmo desde el inicio, al que no pudo añadirse el otro gran favorito en las quinielas, Iker Karrera.

Tras completar la primera mitad de este recorrido en ocho, llegó la zona clave de la carrera, con el periplo alrededor del macizo del Posets. Una subida de 1.800 metros positivos puso contra las cuerdas a todos los corredores, también a los líderes que vieron como su grupeta quedaba reducida a la mitad. El turolense Ramos se despegó antes de llegar a Eriste, mientras que Azpiroz hacía lo propio en la subida al refugio Ángel Orús. El liderato quedó entonces en un mano a mano entre Domínguez y Sánchez que compartieron kilómetros hasta el último collado de esta larga travesía, donde el alavés lanzó su ataque definitivo.

Un descenso de vértigo a través del salvaje valle de Estos depositó al vitoriano en Benasque de nuevo con un tiempo que rebaja, en casi 1 hora, la mejor marca hasta la fecha. El récord que Fréderic Laureau estableció el año pasado quedó hecho añicos. “Hoy hemos visto todas las caras de la montaña, desde el chaparrón de la salida a un precioso amanecer con el Aneto de fondo, que se ha quedado grabado en mi retina. En el País Vasco tenemos muchos montes, pero estos tienen otras dimensiones. Esto es un ultra de montaña en mayúsculas”, compartía el corredor de 44 años, ganador de otras prestigiosas carreras europeas como el Tor des Géants.

Por detrás, la pugna por la segunda posición se puso interesante. El margen de Sebas Sánchez, resentido de un golpe en la pierna, fue desapareciendo a ritmo de vértigo hasta que a pocos kilómetros de la línea de meta, Ion Azpiroz le adelantó. Ya no quedaba tiempo para reaccionar y el vasco se hizo finalmente con la segunda posición, con un tiempo de 15 horas, 55 minutos y 47 segundos. Así nos contaba su vivencia tras cruzar la meta: “En una carrera como esta puede pasar de todo. A mí, por ejemplo, se me ha dislocado el dedo por una caída, que me han recolocado en Llauset, y eso me ha hecho gastar más energías de lo deseando cuando todavía faltaban muchas horas de carrera. Estoy muy contento, no solo por el resultado, sino también porque ha sido un entrenamiento buenísimo para mi próximo reto que es el UTMB”.

Sebas Sánchez, natural de Petrer (Alicante), completó el podio con 16 horas, 3 minutos y 17 segundos, mientras que Iker Karrera finalizó en cuarta posición.

La aventura, sin embargo, continúa para el grueso del pelotón. Centenares de corredores vivirán esta noche su segunda noche en este Pirineo extremo, en este recorrido infinito. Tienen hasta las 14:00 horas de mañana para convertirse en finishers de esta sexta edición del Gran Trail Aneto-Posets.

Antes, durante la mañana, se celebrarán las dos carreras de menor distancia del evento. La Vuelta al Pico Cerler, con 1.000 corredores sobre un trazado de 25 km y 1.250 m de desnivel positivo, y la Vuelta al Molino de Cerler, con 400 plazas sobre un recorrido de 12,5 km y 460 m de ascenso. La entrega de trofeos, prevista para las 14:00 horas, servirá de punto y final para esta gran fiesta que durante todo el fin de semana ha impregnado de trail running todo el valle de Benasque.