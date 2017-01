Jorge Casado espera jugar ante el Tenerife

Raúl Agné tendrá que buscar un sustituto para José Enrique, que ante el Girona se produjo una rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha y que ahora estará mes y medio sin poder jugar. La baja del valenciano abre la posibilidad a Jorge Casado de volver al lateral izquierdo ante el Tenerife, pero Agné también cuenta con la opción de colocar en ese puesto a Leandro Cabrera y utilizar en el eje de la zaga a Marcelo Silva y Jesús Valentín. «Las oportunidades pueden llegar por todo tipo de circunstancias y quizás me pueda llegar ahora la oportunidad por la lesión de José Enrique. Eso depende del míster, pero si me toca jugar intentaré volver a ser el jugador de los primeros partidos que gustó a la gente», dijo ayer.

José Enrique tuvo que esperar a ponerse en forma para entrar en el equipo, pero luego desbancó de la titularidad a Jorge Casado y ahora mismo el madrileño no estaba jugando. Casado reconoce que cuando perdió el sitio en el once no estaba rindiendo a un buen nivel. «Creo que puedo rendir mucho mejor, pero también hay que tener en cuenta que es difícil la adaptación a un equipo nuevo. Sé que puedo mejor y que puedo dar mucho más. Por eso todavía está por verse mi mejor versión», afirmó el madrileño.

A la espera de la decisión de Raúl Agné sobre el elegido para ocupar el lateral izquierdo en Tenerife, Casado se postuló para esa plaza. «Por supuesto que me veo jugando. Mi trabajo diario creo que es bueno y el míster está contento conmigo por las charlas que hemos tenido. Soy un trabajador honrado, no me dejó nada en los entrenamientos. Podré estar más o menos acertado, pero yo creo que me merezco una oportunidad y podría ser el sábado», dijo.

El Real Zaragoza sigue siendo uno de los equipos más goleados de Segunda División pese a que no le crean muchas ocasiones y Jorge Casado reconocía que eso solo se puede superar con el trabajo de todo el equipo. «Creo que mejorar en esta faceta es un trabajo de todos y que no se puede señalar solo a la portería o a la defensa. Lo que nos pide el míster es que seamos un equipo sólido», comentó Casado. Y añadió: «Está claro que encajar tantos goles nos penaliza bastante, pero poniendo un plus más en el trabajo defensivo por parte de todos mejoraremos en esta faceta».