Jorge Pulido: «Esperamos ver un mejor Huesca»

La Sociedad Deportiva Huesca afronta una nueva semana de trabajo tras la dolorosa derrota del sábado por 5-1 ante el Numancia. Jorge Pulido trató de quitar hierro al asunto. «La pretemporada está para estas cosas, para ir puliendo esos detalles. Tenemos un entrenador nuevo, somos jugadores que no nos conocemos… y para esto están estos partidos. A cualquier jugador le gusta ganar, y le va a doler el resultado, pero es mejor que ocurra ahora», explicó tras el entrenamiento matinal de ayer, a lo que añadió que cuando formaba parte de la plantilla del Albacete, consiguieron derrotar a equipos de Primera División en la pretemporada, pero terminaron descendiendo a Segunda División B.

Pulido habló de lo que queda por delante hasta que arranque la Liga: «Quedan tres partidos todavía y tres semanas, en las que la carga física será menor y estaremos más frescos. Por eso esperamos ver un Huesca mejor». El conjunto oscense está obligado a mejorar su imagen para calmar las aguas de cara a su debut en la máxima categoría. «Jugar en Primera División es duro siempre», confesó el central en alusión a la difícil temporada que tiene por delante la Sociedad Deportiva Huesca.

La defensa es donde ha habido más cambios respecto a la pasada campaña. Pulido tendrá que luchar por hacerse un hueco en el once ante la llegada de jugadores con experiencia en la categoría como son Insua, Etxeita y Semedo. «Todos los años hay competencia. El año pasado cuando llegué, Íñigo y Carlos eran indiscutibles, y luego jugué toda la temporada. Nunca se sabe. Me tocará luchar como a todos, y juegue yo o no, esperamos que el Huesca se quede en Primera», explicó. «Tenemos que aprender los unos de los otros y lograr el objetivo», añadió el defensor de 27 años.

Sin embargo, apeló al trabajo de todo el equipo en labores defensivas: «Se puede hablar de la defensa, pero es algo de todo el equipo, porque si el delantero no presiona o los extremos no bajan, estamos vendidos. Si no se encuentra el engranaje colectivo, sufrimos, como se vio el sábado. La buena defensa empieza en el delantero», concluyó.

Próximos compromisos / Tras la doble sesión de ayer, el Huesca vuelve hoy a los entrenamientos con doble sesión para encarar el choque del sábado a las 19.30 horas en Tudela, en el que se enfrentará al Eibar, rival al se medirá también la primera jornada de Liga. El equipo de Leo Franco disputará sus dos últimos amistosos de preparación ante Oviedo y Alavés el 8 y 11 de agosto, respectivamente.