José Enrique regresa al once

19.18 El Numancia comenzará el encuentro con Aitor, Medina, Orfila, Dani Calvo, Carlos, Pedraza, Julio Álvarez, Ruiz de Galarreta, Pablo Valcarce, Marc Mateu y Manu del Moral. En el banco esperarán su oportunidad Munir, Casado, Escassi, Dani Nieto, Nacho, Eneko y Kike Sola

19.14 José Enrique sufrió una rotura en el sóleo de la pierna derecha durante el partido que enfrentó al Real Zaragoza con el Girona el pasado 8 de enero. El lateral ha estado ausente durante siete encuentros, algo más de lo previsto en un principio. Su baja ha provocado un serio quebradero de cabeza al equipo y al técnico, produciéndose diferentes probatinas en el lateral izquierdo.

19.00 La novedad más importante de la alineación que presenta Raúl Agné para recibir al Numancia es la presencia del José Enrique en el once inicial, donde regresa después de haber superado la lesión que le ha mantenido lejos de los campos de fútbol desde el encuentro contra el Girona. Su vuelta deja en el banquillo a Feltscher. El Real Zaragoza juega con, Saja, Fran, Marcelo Silva, Cabrera, José Enrique, Zapater, Ros, Xumetra, Lanzarote, Cani y Ángel. En la reserva se quedan Irureta, Feltscher, Valentín, Edu Bedia, Samaras, Edu García y Dongou. Lo descartados de una lista inicial de 23 han sido Ratón, Carcelen, Casado,Bagnack y Barrera

El Real Zaragoza se instaló en la mentira desde el primer día. Jornada tras jornada sus rivales, la afición y el mundo del fútbol en general han ido descubriendo el embuste. Presentando en sociedad como uno de los aspirantes al ascenso directo y defendido después como candidato a los plyaoffs, el conjunto aragonés se ha metido por deméritos propios en la boca del lobo del descenso. Lo peor no es que, frente a una evidencia aplastante, se haya renunciado a lo que siempre fue un espejismo, sino que se piense que la permanencia no es un asunto tan complicado.

Escandaliza la ignominiosa despreocupación de la cúpula, incapaz de enviar mensaje alguno al exterior para aunar esfuerzos en lo que ahora mismo significa una misión de supervivencia. Nadie sale de la madriguera para reclamar y facilitar un estadio encendido en defensa de la institución, para crear una atmósfera de absoluta comunión con un público desenganchado, desencantado y ninguneado. La ciudad debería arder por los cuatro costados, agitada por el orgullo de ser y sentirse partícipe de un objetivo noble en lo deportivo y económicamente enriquecedor para la sociedad. La ciudad, sin embargo, duerme hastiada, agotada. Engañada.

Esta pobre plantilla y su entrenador no dan más de sí. Pueden ganar, por qué no, pero de igual forma empatar o perder. En la situación actual, esa inseguridad suele conducir al pánico colectivo o individual. Se ha comprobado en todos los partidos del 2017 en La Romareda, donde se han impuesto el Girona, el Levante y el Nástic y ha igualado el Lugo. A domicilio es mejor ni hablar pese a que se venciera en Huesca. Esta tarde visita el Municipal el Numancia, ni más ni menos.

El partido será lo que quieran los sorianos. Si lo atacan con ambición y concentrados, puntuarán porque el Real Zaragoza juega desposeído del balón, de un plan constante, de futbolistas con solvencia en el centro del campo y en ataque. Sólo Ángel emerge como elemento diferencial. Primero porque la estrategia de defensas y lanzadores se resume en buscarle allá donde caiga, y segundo porque es un punta que pese a su escaso glamur y no pocas veces puntería, tiene una notable capacidad goleadora y de intimidación hasta que se le queman las reservas. El Real Zaragoza es Ángel y diez más encargados de cometer el menor número posible de errores en tareas defensivas.

Por esa raquítico catálogo de recursos en el campo, la influencia de La Romareda crece hasta lo monumental. Se ha ido vaciando por la lógica erosión de una temporada terrible, y en el cemento apenas se escucha algún lamento aislado. La fidelidad continúa, aunque congelada de pasiones. El Consejo de Administración insiste en permanecer en su búnker, fichando un director deportivo, ratificando a Agné... Esperando que suene la flauta contra el Numancia. Pero, ¿y si no lo hace y se produce una derrota? ¿De verdad hay alguien detrás de la puerta blindada de la Fundación con sustancia emocional para entender lo que podría ocurrir?

El Real Zaragoza está en manos del destino, es decir del capricho, de lo ingobernable. De vencer, tomaría un poco de aire, lo que dado su estado de salud significa mucho. Si no lo logra, se apelará al trabajo y a obviedades típicas para salir de la zona caliente por muy peligrosa. ¿A quién se puede creer en este cuento? Seguramente ya sólo al resultado que figure en el marcador al final del partido. Al aullido del lobo que se aproxima para castigar una secuencia demasiado larga de mentiras.