Jota Cuspinera rebaja la tensión

Menos de 48 horas después de cargar airadamente contra Martín Bertrán, el árbitro principal del partido que el Tecnyconta disputó en Badalona, Jota Cuspinera publicó una nota de disculpa en su blog con la que contribuyó notablemente a rebajar la tensión creada con sus declaraciones. El técnico se quejó de las técnicas que acabaron con su expulsión y la de Gary Neal y reclamó respeto para sí mismo y para su equipo, además de pedirle a este colegiado en concreto que explicara qué tenía contra él. El club respaldó el lunes las declaraciones de su entrenador. La asociación de árbitros también emitió poco después una nota en la que lamentaba las palabras de Jota del domingo pero agradecía sus disculpas.

Cuspinera publicó un breve comunicado: «A José Antonio Martín Bertrán: Hoy quiero hacer este mensaje público en el que quiero pedirte disculpas. El otro día en la rueda de prensa post-partido en Badalona me dejé llevar por mi enfado y me olvidé de la persona que era el centro de mis críticas. Fue un error inaceptable por mi parte y no puedo hacer más que pedirte disculpas no sólo a ti, sino a tus seres queridos que se hayan podido sentir dolidos por las palabras que salieron de mi boca, así como a tus compañeros de profesión que hayan podido tener un sentimiento parecido. No tengo excusas, te pido disculpas, te pido perdón, lo siento».

Poco después era la AEBA (Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados) la que emitía un comunicado algo más largo, de cinco puntos, en el que lamentaba las declaraciones del domingo de Cuspinera, recordaba que Martín Bertrán es uno de los colegiados con mayor historial de la ACB y agradecía las disculpas del técnico haciendo también un llamamiento al respeto y el entendimiento. «No podemos más que lamentar y por supuesto no compartir, las declaraciones que el Sr. Cuspinera vierte en la rueda de prensa, argumentando desde un punto de vista subjetivo y sesgado, una inaceptable animadversión hacia su persona, atentando a su vez contra la probada profesionalidad de nuestro compañero J. A. Martín Bertrán», dice el comunicado.

Los colegiados valoran positivamente la reacción del técnico. «Celebramos las disculpas públicas posteriores del Sr. Cuspinera y esperamos que las mismas tiendan a la normalización del trato entre profesionales, como siempre debiera ser». El texto concluye tendiendo un puente a la concordia. «Por último, recordar que tanto el Sr. Cuspinera como el resto de compañeros entrenadores, jugadores, etcétera, tendrán siempre de su parte a este colectivo arbitral AEBA». Tras la jornada de ayer la tensión se ha rebajado considerablemente pero el asunto aún no está zanjado. Queda por ver si el Juez Único de competición decide tomar cartas en el asunto y decide alguna sanción y de qué tipo.