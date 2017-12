Una jueza de línea denuncia comentarios denigrantes e insultos machistas

"Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles y quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido". Así empieza su relato, en varios tuits, la jueza de línea andaluza Eva Alcaide, tras asistir al árbitro en un partido de juveniles disputado el pasado fin de semana en Andalucía. La auxiliar ha mostrado su indignación en las redes sociales por escuchar todo tipo de comentarios denigrantes e insultos machistas por su condición de ser una colegiada mujer.

Hoy he salido de asistente en un partido de juveniles, y bueno quiero contar qué es lo que ha pasado y cómo me he sentido, se acerca hilo, simplemente para desahogarme y para que veáis la sociedad de mierda que estamos creando, bueno ahí voy — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

"Simplemente --prosigue en su cuenta personal de Twitter-- había un grupo de niñatos en la grada que no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes hasta que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener miedo". El relato de lo que escuchó esta joven colegiada dista mucho de lo que debería ser un campo de fútbol, unas gradas y unos aficionados, más si se tiene en cuenta que se trataba de un partido de juveniles. "He escuchado joyitas como "madre mía la línier que culo" o "yo la cogía de la coleta y la ponía a cuatro" y otros comentarios totalmente fuera de lugar relativos a su condición de mujer y a su físico, preguntándole incluso si era "virgen" o "lesbiana".

Simplemente había un grupo de niñatos en la grada, que en fin, no han tenido otra cosa que hacer que estar los 45 minutos del primer tiempo diciéndome cosas, soltando joyitas bastante fuertes que ha llegado un momento en el que me he sentido acosada e incluso he llegado a tener — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

"Podría continuar poniendo más barbaridades --continúa la asistente tras relatar los insultos-- pero quiero que de verdad penséis y os replanteéis si de verdad el feminismo es necesario, porque si esto no es acuso ¿qué es'". Y luego se pregunta: "No es normal ni justo que yo vaya a hacer lo que me gusta y lo que me apasiona y tenga que escuchar comentarios de este tipo".

miedo por lo que podrían hacer después. He tenido que estar aguantando todo lo que he escuchado (que no son pocas cosas) y no poder responder es algo que me mataba por dentro. Hay comentarios y comentarios, pero lo que yo he escuchado y sentido hoy eso para mi se queda — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Esta situación lamentable se produjo en el partido del grupo malagueño de la Segunda andaluza juvenil entre los equipos del Alhaurín de la Torre y el Fuengirola. El club local, el Alhaurín, ha identificado a los causantes y los ha expulsado del club, a la vez que les prohíbe la entrada a sus instalaciones.

Joyitas como “madre mía la línea que culo” “yo la cogía de la coleta y la ponía a 4” “yo le hacía de todo” “yo me la follaba y le metía el banderín por el coño hasta que se le saliera por la boca” “madre mía que cara de guarra y de follar bien” — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Según confirma la jueza de línea la mayoría de las personas que la acosaron eran menores de edad que incluso se "plantearon tocarme el culo" y alteraron su trabajo arbitral. "Me he sentido totalmente acosada y he estado incómoda en un puto campo de fútbol donde se supone voy a divertirme (...) prefiero no entrar en el tema de los padres proque eso me da para otro hilo".

Sigo porque tengo para rato: “como te duches en el vestuario espero que no se te caiga el champú porque te voy a aparecer por detrás” “¿eres virgen?” “Si es lesbiana me pone incluso más todavía” “menudo tanga” “voy a tener que saltar al campo” y un larguísimo etcétera — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

que podría seguir poniendo más barbaridades que he escuchado pero creo que con eso ya os podéis hacer una idea. Quiero que de verdad penséis y os replanteéis si de verdad el femenismo es necesario, porque si esto no es acoso... ¿qué es? — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Realmente sigo alucinando cuando veo que sigue habiendo gente utilizando el término “feminazi”, pero en realidad si nunca habéis vivido algo así (algo que todas las mujeres hemos vivido alguna vez en nuestra vida) es “””normal””” que creáis que no pasa nada — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Lo mejor de todo es que el grupo de niñatos no tenían mas de 17 años incluso habían niños de 13-14, cuyos personajes han planeado e intentado hasta tocarme el culo. Y ahora decirme que nos gusta mucho exagerar las cosas a las tías, porque al fin y al cabo somos feminazis xd — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Me he sentido totalmente acosada y he estado incómoda en un puto campo de fútbol, dónde se supone que voy a divertirme tanto yo como los jugadores y/o padres y espectadores, y prefiero no entrar en detalles ni en el tema de los padres porque eso me da para otro hilo — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017

Que esto me pasa a mi hoy y lo cuento por aquí, pero mañana le pasa a una chica que se calla, y luego las cosas pasan. No somos conscientes de los monstruos que estamos creando, por favor el feminismo es TOTALMENTE NECESARIO — eva puleva (@EvaAlcaide28) 3 de diciembre de 2017