Juskevicius: «Ahora mismo estoy en un agujero y peleo por salir de él»

—¿Cómo está el equipo después de parón?

—Hemos tenido dos semanas libres, tiempo suficiente para preparar el próximo partido. Hace unos días jugamos un amistoso contra el Betis, lo ganamos y el entrenador salió muy satisfecho de nuestra actitud y energía, de lo concentrados que lo afrontamos. Ahora tenemos que mostrar esa concentración el próximo partido. Estamos trabajando duro y, junto a los días de descanso, creo que hace que estemos preparados.

<b>—Tienen un partido difícil por delante frente al Baskonia.

</b>—Sí, no es una sorpresa que el Baskonia esté en el top 8 de la Euroliga. Pero en el partido de la primera vuelta que jugamos allí estuvimos a punto de ganarles y solo nuestros estúpidos errores lo impidieron. Perdimos al final pero lo tuvimos en las manos. Por eso creo que podemos ganar a todos los rivales a los que nos enfrentamos, igual que cualquiera puede ganarnos a nosotros. Tenemos que estar tan concentrados como podamos y luchar, luchar por cada balón y ver qué pasa.

<b>—Tal y como está clasificado el equipo, ¿miran hacia arriba o hacia abajo en la tabla?

</b>—Todo profesional quiere lograr la mejor plaza posible en la clasificación y nosotros no somos una excepción. Queremos subir en la clasificación y para eso trabajamos.

<b>—Ya lleva un tiempo en el equipo, ¿cómo se encuentra?

</b>—Bueno, viendo mi juego no sigo una línea sólida. Unos días juego bien, otros mal, estoy trabajando duro para encontrar esa línea de regularidad para que mis actuaciones sean siempre sólidas. No es fácil hacerlo. Los últimos partidos han sido duros para mí, no he jugado bien. Eso me hace sentir mal pero solo puedo entrenar más y es lo que estoy haciendo. Necesito mantener la cabeza alta y seguir trabajando.

<b>—Sus números en los últimos partidos están siendo malos.

</b>—Sí, me siento muy mal por eso. A veces los jugadores y los equipos tienen sus agujeros durante la temporada y este es mi agujero y estoy peleando por salir de ahí.

<b>—¿Su rol en el equipo ha cambiado con la salida de Holt?

</b>—Puede que un poco sí porque ahora el entrenador me pone en la posición de tres porque Steve está jugando de pívot y es algo diferente. A veces estamos jugando tres jugadores pequeños por fuera y eso cambia los detalles, pero nada significativo.

<b>—Con Norel ausente han tenido que mover las posiciones.

</b>—Sí, Robin está jugando más al cuatro, yo en el tres y Gecevicius de escolta y eso ha sido un problema. Pero ahora Norel está recuperado.

<b>—Eso es una buena noticia para el equipo.

</b>—Seguro, es nuestro cinco de referencia y es muy eficiente. Es muy útil para el equipo y es muy bueno tenerlo de vuelta, ahora hay que ver cómo se readapta.

<b>—¿De qué le gusta jugar más?

</b>—Cuando entro en la pista lo primero que me piden es que defienda. A partir de ahí jugar en el dos o en el tres me da un poco lo mismo o de base. Lo primero es defender y luego trabajar para tener tiros abiertos. Pero lo importante en los partidos es defender bien y ese es mi objetivo, defender bien para a partir de ahí tener mis oportunidades en ataque.

<b>—El equipo tiene buenos tiradores, Gecevicius, usted, Benzing, pero su porcentaje de tres es el peor de la categoría. ¿Cuál es la razón?

</b>—Es difícil de explicar. Quizá en este momento de la temporada nuestro equipo está un poco bajo. Tenemos que mejorar nuestro porcentaje y todo mejorará.

<b>—¿El equipo está unido?

</b>—El último partido perdimos contra Valencia por muchos puntos y todo el mundo estaba triste por eso, con la cabeza baja, pero después del amistoso contra el Sevilla creo que estamos mejor. Estamos trabajando para recuperar nuestra confianza.