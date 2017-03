Justo empate en un tosco y trabado partido 3Ebro: Montoya, Pajarero, Eneko, Maureta, Alfonso, Moustapha, Chupe (Kevin Lacruz, m.65), Oscar Valero, Gabarre, Txema Pan (Alain, m.63) y Paredes (Santigosa, m.84).  3Espanyol B: Rubén, Pipa, Iago, Aitor, Lluís, Marc Manchón (Borja, min.78), Soria, Álex López, Bermejo, Guille (Rivas, m.85) y Rufo.

Tras la gran victoria lograda ante el Prat, el Ebro desaprovechó una buena oportunidad de sumar los tres puntos en casa ante el Espanyol B, conjunto que se encuentra en plena lucha por no descender. Aunque el conjunto arlequinado no jugó uno de sus mejores encuentros, pudo lograr la victoria gracias al balón parado, pero no consiguió perforar la portería de Rubén y sumó un justo empate visto el juego de ambos equipos sobre el césped, muy tosco, trabado, pragmático y sin destellos de calidad.

Después del primer aviso de Rufo tras una internada por la izquierda, al cuarto de hora contestó el Ebro con un cabezazo de Paredes que salvó con una gran intervención Rubén. Hasta el descanso, las defensas se hicieron fuertes y transcurrieron los minutos sin pena ni gloria.

El conjunto de Emilio Larraz salió del vestuario con ánimo de marcar y ahogó durante los primeros minutos de la segunda mitad al filial perico, llegando a disponer de varios saques de esquina y faltas para marcar. Sin embargo, no duró en exceso ese dominio asfixiante y se volvió a equilibrar la balanza.

Un cabezazo arlequinado tras un córner pudo adelantar al Ebro y, en el descuento, el Espanyol B tuvo su mejor ocasión en un remate de cabeza de Yago que se fue por encima del larguero, también de córner. El Ebro termina la jornada en la décima posición con 38 puntos.

3Árbitro: Fernández Vidal (Comité Valenciano). Amonestó a Pajarero, Moustapha y Santigosa, todos del Ebro.

3Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada del grupo 3 de Segunda B disputado en El Carmen.

ebro 0

espanyol b 0