La juventud de Seibutis

En el nuevo Tecnyconta Zaragoza los jóvenes son los más veteranos y los veteranos se sienten los más jóvenes. Es el caso al menos de Renaldas Seibutis, el lituano de 33 años que llega con la energía de un chaval de 23. «No sé si me consideráis veterano o joven pero en mi corazón tengo 23 o 25 años aunque el cuerpo se vaya haciendo cada vez más mayor. Pero la ilusión y la pasión por el juego siguen muy altas y por eso me siento joven y estoy deseando que lleguen los partidos», aseguró en su primera comparecencia como jugador del Tecnyconta.

A sus espaldas acumula partidos en las Ligas lituana, griega, turca y española, donde jugó en Bilbao dos años, y también con su selección, con la que ha ganado dos platas y un bronce en campeonatos absolutos. El valor de esa experiencia es una de las cosas que espera aportar este año en Zaragoza. «Los roles los veremos seguramente a lo largo de la temporada. Pero la experiencia está ahí y personalmente he jugado muchos partidos, he estado dos años en España, y puedo dar al equipo lo que pida. Puedo poner energía en defensa y en ataque y ser un jugador emotivo para el equipo y la grada. Sé que los aficionados de Zaragoza son realmente buenos, que nos apoyan siempre, y hay que darles el 100% para que sigan así. Mi rol será el que me pida el entrenador», explicó.

Aunque, sobre todo, Seibutis se considera un jugador de equipo. «Mi reto personal es estar en cada entrenamiento a disposición del entrenador para hacer lo que me pida por el equipo. Siempre he sido un jugador que ayuda al equipo en todo lo que puede, tienes que encontrar tu propio espacio en el grupo, hacerte fuerte y ser el mejor compañero posible. Lo he hecho antes y espero hacerlo aquí también». Para ello han empezado a trabajar estos días. «Los primeros días son realmente intensos, hay muchas cosas que hacer», indicó el escolta.

Entre las tareas pendientes están conjuntar un equipo con tantas caras nuevas y conseguir la química que les lleve a ser más fuertes en la pista. Esos son los primeros pasos, después llegará el momento de hablar de objetivos deportivos. «Es muy pronto para plantearse objetivos, tenemos que hacer un buen equipo para dar lo mejor de nosotros mismos en cada partido y hacer todo lo posible por conseguir victorias. Es muy fácil sentarse aquí y decir qué se puede hacer y qué no, pero hay que hacerlo en la pista. Tenemos que ir ahí y luchar cada día, empezamos desde ayer a dar el 100% en los entrenamientos para construir la química, el equipo, y jugar lo mejor que podamos. Cuando empecemos a competir luego todo el mundo quiere ganar y debemos entender esto también».

No obstante, Seibutis está encantado con el reto y muy agradecido al club por la oportunidad de volver a jugar en la ACB nueve años después. «Me gustaría agradecer al club la oportunidad por estar aquí de nuevo en España y demostrarme a mí mismo que pudo jugar aquí porque la ACB es una de las grandes Ligas de Europa. Para mí es un placer estar aquí y poder demostrar mi talento al club y a la ciudad».

No es nuevo, por tanto, en la Liga ni tampoco parte de cero en el Tecncyonta puesto que ya se ha enfrentado a algunos de los que van a ser sus compañeros, a los que ya conoce. «He jugado contra unos cuantos de ellos, Fran Vázquez, Bo McCalebb, a algunos los he encontrado en la selección. También hay unos cuantos jóvenes a los que no me he enfrentado pero eso es lo bonito del baloncesto, que las nuevas generaciones vayan haciéndose hueco y las viejas generaciones vayan poco a poco apartándose. Es lo natural y es una de las razones por las que hay que ayudar a los jóvenes lo máximo posible, estoy muy emocionado por ello, por poder ser un poco su mentor».