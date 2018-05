«La actitud nunca puede faltar, todos debemos dar el 100%»

El Tecnyconta Zaragoza volvió ayer al Príncipe Felipe con la intención de pasar página con lo sucedido en Burgos pero consciente de que debe cambiar dos cosas para afrontar las tres jornadas que quedan, la actitud y la defensa. Así lo explicó Jonathan Barreiro tras un largo e intenso entrenamiento en la pista auxiliar en el que hubo tres ausencias. Gary Neal estuvo tratándose con los fisioterapeutas, como es habitual al inicio de cada semana, mientras que Dragovic y Suárez no intervinieron por diferentes molestias. El equipo de Pep Cargol piensa ya en el partido del próximo sábado en Málaga. Una cita de máxima dificultad en la que podría certificar la salvación.

«Son tres finales las que nos quedan, Unicaja, Fuenlabrada en casa y Barcelona. La primera es Málaga y tenemos que ir a ganar, no tenemos otra alternativa. El equipo sabe que es una final y vamos a sacarlo adelante, no tenemos otra opción», indicó Jonathan Barreiro, que prefiere centrarse en el Tecnyconta y no mirar a otras pistas. «No vamos a hacer cuentas de si los demás ganan o pierden. Dependemos de nosotros, que es lo bueno de nuestra situación. Si ganamos estamos salvados, así que vamos a hacer eso», señaló.

El Tecnyconta puede salvarse el próximo fin de semana, aunque no depende solo de su victoria. Por lo pronto hoy juega el colista, el Betis, ante el Real Madrid con la necesidad de ganar para poder seguir teniendo opciones. Para salvarse, el equipo aragonés tiene que ganar en Málaga, que también lo haga el Joventut y que pierda el Bilbao. Llevarse la victoria en Málaga requerirá un cambio radical del equipo que perdió en Burgos.

«Lo hemos trabajado en este primer entrenamiento. En el partido de Burgos tuvimos despistes en defensa pero creo que la actitud nunca puede faltar. Menos aún en estos tres partidos que son a vida o muerte. Todo el equipo, cada jugador, tiene que tener claro que hay que dar el 100% porque Zaragoza tiene que ser ACB», explicó Barreiro. «Ahora no hay tiempo de lamentarse de lo que pudimos hacer en Burgos. Es una semana nueva, tenemos días para preparar el partido y vamos con todas las ganas porque es muy importante para nosotros», añadió.

El alero gallego insistió en la importancia de mejorar atrás, algo que el equipo lleva persiguiendo los últimos meses sin mucho éxito. «Contra el Unicaja va a ser clave la defensa. Tiene jugadores muy talentosos tanto en defensa como en ataque y no nos podemos permitir el más mínimo despiste», dijo Barreiro, que tiene claro cuáles serán las claves. «No tener despistes defensivos y estar en partido los 40 minutos, no tener lagunas porque es uno de los mejores equipos de la Liga y si te despistas te cogen ventaja y es muy difícil remontar. Estar concentrados, al 100% en cada minuto, cada posesión, sin tener despistes, una defensa sólida y ser solidarios entre nosotros», resumió. La continuidad en la máxima categoría un año más está en juego.