Laia Flores se incorpora al proyecto del Mann Filter

La base española Laia Flores se convirtió ayer en el primer fichaje del Mann Filter para la temporada 2018-19 tras firmar las renovaciones de Vega Gimeno, Irene Lahuerta, Carolina Esparcia y Zoe Hernández e incorporar como técnico a Fabián Téllez. Laia Flores, de 22 años, posee un excelente palmarés que incluye los títulos europeos sub-16, sub-18 y sub-20 con la selección española y está considerada como una de las bases más prometedoras del baloncesto europeo.

Laia Flores ha jugado con el Mataró y el Sant Adriá y en el 2014 emprendió su aventura americana, que acaba de finalizar, en la Universidad de South Florida donde ha llegado a la final de conferencia en cuatro ocasiones. Posee el récord de asistencias de su universidad, tanto en una temporada como en un partido, al lograr 17, lo que fue también récord de toda la división 1 de la NCAA.

«Tengo 22 años y he jugado los cuatro últimos en la Universidad de South Florida. Desde muy pequeña he tenido la suerte de jugar muchos partidos y campeonatos en Zaragoza con mis clubs, especialmente en el Stadium Casablanca, donde siempre me han tratado muy bien. Para mí, formar parte ahora de este club histórico es algo que me hace sentirme muy agradecida», se presenta la propia jugadora. «Espero ser un referente de este equipo y como base liderarlo hasta lo más alto posible. Tengo muchas ganas ya de llegar a Zaragoza y ser parte de este nuevo proyecto, donde sé que el equipo estará apoyado por esa gran afición. Estoy muy contenta de poder aprender de Fabián y voy a dar el máximo para mi nuevo club», añade Flores.