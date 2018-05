LaLiga denuncia el Huesca-Nástic, pero Tebas dice que no hay amaño

L aLiga confirmó ayer que presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras las informaciones publicadas sobre «cotizaciones alarmantes registradas en diferentes casas de apuestas» en el resultado del partido Huesca-Nástic (0-1), de la penúltima jornada de Segunda. «Siguiendo el protocolo de actuación establecido por la Dirección de Integridad y Seguridad, LaLiga ha procedido a denunciar los citados hechos ante el Servicio de Control del Juego de Azar de la Policía Nacional, por si pudieran ser constitutivos de un delito», anunció la patronal de los clubs.

Mientras, en el Huesca aseguran estar tranquilos en este tema y confirmaron ayer que colaborarán con LaLiga y con la Policía para esclarecer todos los hechos. «Sabemos el runrún que está saliendo, pero nos mantenemos al margen. Es un tema que nos tiene que preocupar muy poco en ese sentido», dijo ayer el capitán, Juanjo Camacho.

Mientras, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quiso aclarar sobre este asunto que «se está exagerando la cuestión. Han saltado unas alarmas en la segunda parte, no antes del descanso. Cuando saltan estas alarmas, establecemos un protocolo. No podemos decir que haya un amaño. Sólo han saltado las alarmas por una situación irregular», aseguró, para añadir: «En un principio no hay un indicio de una actuación colectiva o individual de ningún jugador. Se están dando interpretaciones incorrectas sobre el mercado de las apuestas. Ha habido una alteración y un tema extraño en la segunda parte», sentenció.

Además, en el comunicado de LaLiga se asegura que «por parte de la Dirección de Competiciones no se ha observado ninguna circunstancia irregular que, en el aspecto deportivo, pudiera determinar, bien de forma individual o colectiva, que el resultado hubiera sido manipulado». La reacción de LaLiga es consecuencia de las informaciones publicadas tras la disputa del partido en El Alcoraz, después de que el Huesca hubiera confirmado ya su ascenso a Primera y no se jugara nada y el Nastic necesitara los tres puntos para evitar el descenso. El partido se resolvió con un gol de Uche.

Según una información publicada por El Confidencial, grandes operadores de apuestas de todo el mundo suspendieron las cuotas del partido tras detectar entradas de dinero adelantando el 0-0 del primer tiempo y la victoria visitante al final del encuentro, como así ocurrió.

TRES PARTIDOS A AKAPO / Mientras, Akapo fue castigado con tres partidos de sanción por Competición por su expulsión en ese partido ante el Nástic. Y el meta Remiro fue castigado con uno por acumulación de amarillas.