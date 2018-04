Lapeña pasa página

Julián Tapia no es una persona de baloncesto como lo era Freddy por lo que la continuidad de la que habla Víctor se tambalea. Accedió al cargo siendo la única candidatura por lo que no se pudo elegir algo mejor (para el baloncesto). Más vale que sea creativo y continuista con el nuevo proyecto y no destroce lo que ha llevado al equipo a ser el mejor de la liga pasada (los dos equipos que han quedado delante juegan a otra cosa con su dinerito y sus normas). Cuando una cosa funciona NO LA CAMBIES.