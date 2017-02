«Lapetra era muy amigo mío, era excelente, tan tan bueno...»

—Es decir, que en España pegaban más patadas.

—Sí, mucho más, era muy duro. Yo llegué a pensar en volver a Brasil porque pensaba aquí no se puede jugar, no te dejan jugar. Cuando la pelota te llegaba tenías dos o tres jugadores encima. Era una pelea por la pelota, era muy difícil tocar de primeras pero tenías que hacerlo porque si no llegaba el contrario y se te llevaba con pelota y todo. En cada tiempo las cosas se hacen de una forma y hoy en día el fútbol es más bonito.

—¿Es más bonito ahora?

—Sí, mejor jugado, los equipos están bien organizados, la táctica es distinta, un equipo estudia al otro. Entonces jugabas sin saber cómo jugaba el adversario. Daba igual jugar contra el Madrid, el Barcelona, el Elche, salías igual. Hoy se estudia al rival, cómo juega, sus acciones principales. Se ve un fútbol más bonito.

—Sus compañeros recuerdan que usted tenía mucha clase.

—Siempre jugaba de la misma forma, era un buen jugador pero no era un astro de primera. Fui muy feliz en Zaragoza, tenía muchos amigos, mucha gente incluso fuera del fútbol. Pero todo ha quedado atrás. Volví a Brasil y ya no tuve el mismo contacto.

—¿Habla con Canario?

—Hace años que no hablo. Sobre todo hablaba con Canario y con Lapetra, que era muy amigo mío. Era un excelente jugador, yo siempre decía, podría jugar en Brasil tranquilamente, porque era muy habilidoso, muy técnico. Hablaba de vez en cuando con él y con Canario, pero luego nos fuimos distanciando. Me marché en el 65 pero me acuerdo de todo, de Zaragoza, sus calles y su gente. Viví dos años en Fernando el Católico y después me mudé a la calle Albareda, en el centro centro de la ciudad. Me gustaría mucho vivir en España y en Zaragoza, me gustó mucho la ciudad y la gente. Me sentía bien. Y uno quiere vivir donde se siente bien. Pero hace mucho que no hablo con Canario. Dele un abrazo muy fuerte de mi parte. ¿Qué hace ahora? ¿No llegó a ser entrenador del Zaragoza, no?

—No, no ha sido entrenador.

—A mí me hubiera gustado ser entrenador del Zaragoza, pero no conseguí cumplir ese sueño.

—¿Quiso ser entrenador?

—Cuando volví a Brasil monté un negocio y dejé el fútbol de lado. Pero si me hubiera quedado en Zaragoza hubiera hecho el curso de entrenador para ser entrenador del Zaragoza. Sería mucho mejor que lo que he hecho.

—Usted fue el autor del primer gol en competiciones europeas, contra el Glentoran.

—No me acuerdo de eso. Hice bastantes goles pero no me acuerdo de todos. Recuerdo el primero, contra Las Palmas, que ganamos 5-0. No podíamos perder porque si no caíamos en la última posición. Después jugamos contra el Valencia, no podíamos perder tampoco. Ganamos 6-1 y marqué tres goles. Después los goles fueron saliendo pero no era un goleador nato, yo era más de organizar el equipo. El Zaragoza jugaba con cuatro defensores, dos medios y cuatro atacantes y yo era de los dos del medio. La defensa pasaba a los medios y los medios la pasábamos para el frente.

—Y jugó la final del primer título europeo de la historia del club.

—Sí, que ganamos al Valencia 2-1, ¿no? Se jugó en Barcelona. Jugué todos los partidos de la Copa de Ferias, jugaba siempre.

—¿Con quién jugaba de pareja en el medio?

—Con Isasi. Primero con José Luis (García Traid) y luego Isasi. Aún me acuerdo del equipo, Yarza era el portero, Cortizo, Santamaría, González y Reija. ¿Reija aún vive en Zaragoza? Tiene una tienda de camisas en el centro del Zaragoza. Aún jugaba y ya tenía esa tienda. Luego Isasi y yo y la delantera era Miguel, que había jugado en el Madrid, luego llegó Canario, Marcelino, Seminario y Lapetra. Ese era el Zaragoza en mis tiempos, luego hubo algunos cambios. Cuando vendieron a Seminario entró Villa, que era un delantero que jugaba muy bien.

—¿Cómo recuerda La Romareda?

—Siempre que había partido estaba llena por completo. Hubo que ampliarla porque tenía la tribuna y los laterales y la parte de los goles era muy baja. Después levantaron más grada para que entrara más gente. Era muy buen estadio. Entonces no tenía nada alrededor, todo campos. Imagino que habrá cambiado.

—¿Cómo eran los enfrentamientos con Di Stefano?

—Cada uno defendía a su equipo. El día que ganamos 4-0 al Madrid, él se quería pelear con todo el mundo, hasta con sus propios compañeros (ríe). Son cosas del fútbol, yo también hice una falta bien fea.

—¿Tiene pasaporte español?

—Sí, tengo pasaporte español y brasileño. En España soy español y en Brasil, brasileño. Los directivos me dijeron que me tenía que nacionalizar para jugar la Copa, porque entonces los extranjeros no podían jugarla. Y me nacionalicé, sin ningún problema. Si quería seguir viviendo allí tenía que ser español. Pero luego me fui y sentí mucho marcharme.

—¿Por qué se marchó?

—Porque el Zaragoza ya no me quería más. Y apareció el Mallorca, que había subido de Segunda División, que tenía a César de entrenador y fui allí. Ya estaba preparado para volver a Brasil, pero estuve un año en Palma y gocé mucho de la isla, fue muy bonito. Pero era un equipo para no bajar. Y luego ya me fui a Brasil, ya estaba cansado de fútbol y quería empezar una nueva vida. Me hubiera gustado acabar mi carrera en Zaragoza y abrir algún negocio, una tienda, algo para pasar el tiempo y ganar dinero para vivir.

—¿De dónde viene Duca?

—Mi hermano no sabía decir mi nombre, que es difícil, y un día dijo Duca. Me llaman así desde pequeño y me gusta más que mi nombre. Aquí en Brasil mucha gente tiene apodos.