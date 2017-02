Lapetra: "No se va a tomar decisión alguna con Agné. Confiamos plenamente en él"

El presidente del Real Zaragoza ha sido claro y rotundo cuando, al final del partido, se le ha cuestionado sobre el futuro de Raúl Agné tras la derrota contra el Nástic. "No se va a tomar decisión alguna con Agné. Confiamos plenamente en él". Lapetra admite que ve con preocupación los malos resultados que se están sucediendo y que han situado al conjunto aragonés a cuatro puntos del descenso, pero que subraya que mira "hacia arriba. Confíamos en Agné porque no tenemos motivos para no hacerlo", ha explicado

En cuanto si podría producirse ese relevo coincidiendo con el inminente aterrizaje de Lalo Arantegui a la dirección deportiva, Lapetra ha comentado: "La llegada de Lalo no tendrá nada que ver con el futuro del entrenador".