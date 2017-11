Leo Messi se hace con su cuarta Bota de Oro

Hasta él, un genio que no presume de serlo, se rascó la cabeza cuando delante suyo tenía cuatro Botas de Oro. Son dos pares. O quizá todas para ese bendito pie izquierdo que cambió la historia del fútbol y sostiene al Barcelona en la última, y prodigiosa, década. Leo Messi parecía preguntarse qué demonios había hecho.

Él, precisamente él, un jugador que «no se consideraba un delantero», se ha adueñado del gol de tal manera que en el elegante museo particular que ha construido en su casa de Castelldefels le faltarán vitrinas para guardar tanto oro. Cinco balones y cuatro botas reposan silenciosamente como testigos de una carrera extraordinaria y única.

Posó feliz con esas cuatro botas que acreditan su soberbia evolución como futbolista: 34 goles (2010) y 50 con Guardiola (2012), 46 con Tito (2013) y 37 con Luis Enrique (2017) revelan que está por encima de cualquier entrenador. Y eso que sostiene que no era delantero. Recibió la última de manos de su amigo, cómplice y vecino Luis Suárez, un depredador por excelencia, pero terrenal, al fin y al cabo. Superado, de nuevo, por un Messi, capaz de gobernar el fútbol y, por supuesto, los tiempos de su renovación. Cuatro botas y sin foto, aún con Bartomeu en una espera que se hace eterna para el aficionado azulgrana, quien no entiende que el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio no cuente con esa ansiada imagen protocolaria.