La Liga se va de gira por el mundo

El Barça parte mañana a Estados Unidos en la habitual gira de verano. Ya no es el único club que dedica unos días a expandir su marca, como suele hacerlo el Real Madrid. Muchos equipos de la Liga, espoleados también por la Liga de Fútbol Profesional, se van al extranjero para promocionar el campeonato y obtener adeptos; o sea, clientes. Hasta el Girona visitará la India.

El Barça que verán los estadounidenses tendrá poco o nada que ver con el Barça de la temporada oficial. Será un Barça desnaturalizado y de inferior nivel. En la expedición no habrá ningún mundialista excepto el meta alemán Marc André ter Stegen. El club, por tanto, no cobrará el caché que le correspondería. Las ausencias se penalizan por contrato. Sobre todo la de Messi, disfrutando de las vacaciones en Ibiza para olvidar la experiencia rusa. Valverde manejará un grupo en el que estarán los dos fichajes (Arthur y Clément Lenglet), varias promesas del filial pero tambien varios jugadores con los que no cuenta: Aleix Vidal, Douglas, Rafinha o André Gomes.

El octavo proyecto de Simeone se inicia en el Atlético con un reto definido: ganar la final de la Champions, que se juega en el Metropolitano. La temporada oficial arranca con la Supercopa de Europa y un derbi contra el Real Madrid. Se han marchado Torres y Gabi, pero ha llegado desde el Villarreal Rodri, que hereda el 14 del excapitán, su puesto y sus responsabilidades. El gran fichaje ha sido mantener a Griezmann, que tan cerca estuvo del Barça. El francés compartirá delantera con su compatriota Lemar.

La International Champions Cup, ya habitual compromiso veraniego del Real Madrid, no será testigo del primer enfrentamiento de Cristiano Ronaldo ante el que ha sido su equipo durante nueve temporadas. La Juventus ha confirmado que el portugués no hará la gira americana y el duelo del morbo se aplaza. El equipo de Lopetegui, con las novedades de Vinicius Jr. y Odriozola, jugará en EEUU contra la Juve, el Manchester United y la Roma.

El Valencia estará concentrado en Suiza hasta que el sábado viaje a Eindhoven para enfrentarse al PSV. Luego jugará en Inglaterra (Leicester y Everton), y en el Trofeo Naranja recibirá al Bayer Leverkusen; el Sevilla comienza este jueves la primera de las tres previas de la Europa League; y al Villarreal aún le quedan seis amistosos variopintos.