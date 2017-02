«Lo dejé porque quise, a mí no me costó matar al futbolista»

—¿Siempre jugó de pivote por delante de la defensa?

—Siempre he jugado ahí, desde la época con Laureano Ruiz. Él ya jugaba con un pivote, dos interiores, dos extremos y un falso 9, que en este caso era De la Peña, con mi hermano de interior, Munitis caído a una banda... Un equipazo.

—¿Y Luis Helguera jugando prácticamente siempre?

—En todos los equipos menos en la Fiorentina. Empecé jugando, pero tuve un problema serio con el entrenador y no me puso más. Me fui al Ancona en invierno y volví a jugar, pero cuando regresé a Florencia ya no jugué.

—¿Algún equipo más?

—Antes había estado cedido un año en el Alavés, con Jordi, Desio, Carmona, Dutruel, Abelardo... Y luego tres temporadas en el Vicenza. Muy bien. Fui capitán y la ciudad era espectacular.

—¿Entonces decidió volver a España?

—Tuve varias ofertas, pero quería volver a casa. Vivía en Zaragoza y jugaba en Huesca. Mi mujer es de Zaragoza, había pasado años muy bonitos en mi primera etapa, me había arraigado. En Zaragoza esos años eran espectaculares, estábamos en el top, nos trataban de maravilla en todas partes. Era como una película.

—¿Y en el Huesca?

—Jugué muchísimo. Solo fui una vez de suplente. Jugué todas las temporadas más de 35 partidos.

—¿No se lesionaba?

—No. Nunca me lesioné.

—¿Suerte o salud?

—Yo me cuidaba muchísimo. Estuve 10 años que solo comía lechuga. Cuando llegué a Huesca aflojé un poco y ya me permitía tomarme una cerveza.

—¿Esas cinco temporadas le ayudaron a vivir la salida del fútbol con naturalidad?

—A mí me ofrecieron renovar y dije que no. Había jugado casi 40 partidos la última temporada, pero ya no encontraba tantos estímulos ni me encontraba tan bien físicamente. Creía que lo tenía que dejar. No me costó mucho matar al futbolista, que digo yo. Estás acostumbrado a vivir de otra manera, bien, haciendo lo que te gusta. Y a veces nos pensamos que dura siempre. Está claro que no es así, hay que asimilarlo. Se acaba de un día para otro y ya no eres tú el importante, es el siguiente, como es lógico. Soy una persona normal, ni tengo lujos ni soy excéntrico. No tenía ninguna necesidad, lo dejé porque quise.

—¿Ya pensaba en trabajar en la parcela técnica?

—Desde mi época de Udine me había llamado la atención la gestión, la direccion deportiva. Cuando acababan los entrenamientos me quedaba a ver el scouting. El primer año estaba solo y me aburría, así que comía allí mismo y me quedaba a ver cómo trabajaban, cómo miraban otras Ligas... Me interesé siempre, hasta que llegó el momento de entrar en la dirección deportiva en el Huesca. Fue un año difícil el primero. No tuvimos suerte, ni siquiera jugamos playoffs. Al año siguiente yo cogí la dirección deportiva 100% y cambiamos el equipo entero. Acertamos y logramos ascender, en una temporada con récord de puntos, de goles, sin perder ningún partido en casa...

—¿Por qué se marchó del Huesca?

—Hubo un planteamiento que no me cuadró, no estaba de acuerdo y decidí salir de allí.

—¿Dónde fue?

—Me fui un mes a mi casa, sin saber muy bien qué iba a hacer en el futuro. Hasta que un día me llamaron de Las Palmas. Conocía al director de captación y al director general, que habíamos tenido intercambio de llamadas por las cesiones de Tyronne, Jesús Sosa y Aythami. Tuvimos una entrevista en Madrid, les encajé y me firmaron.

—¿El fútbol en Las Palmas es tan diferente como la vida?

—Sí. Es fútbol de calle, del que hablaba antes, ese fútbol de barrio de cuando yo era pequeño. Estoy muy bien aquí, el club está creciendo mucho, se está construyendo la ciudad deportiva, estamos haciendo grandes fichajes como Jesé o Boateng...

—¿Su hijo también va para futbolista?

—De momento juega, es portero. Intenté quitarle la idea de la cabeza, pero no hubo manera. Está muy enganchado a la portería.

—¿Le gustaría volver algún día al Zaragoza?

—Mi residencia es Zaragoza y yo voy a vivir en Zaragoza, lo tengo clarísimo. Además de ser el club que me dio la oportunidad de jugar en Primera, le tengo mucho cariño. No sé cuándo, pero algún día volveré.