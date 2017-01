«Lo que desgasta es perder, más que el estrés o la presión»

—¿Teme que La Romareda pierda la paciencia?

—Yo no temo nada. Si estoy aquí es porque tengo ganas de sacar esto adelante. Lo que podría temer, cosa que no voy a hacer, es bajar los brazos. Si en algún momento yo pensase así, me quedaría en casa.

—¿En la calle se encuentra muchos agoreros?

—De todo. Pero es normal, el Zaragoza mueve lo que mueve. Si estoy yo jodido, cómo va a estar un aficionado... Es normal que te lo transmitan. La gente lo que quiere, sobre todo, es que el equipo gane. A veces se cansa también de que hables tanto, y tampoco dices lo mismo al acabar un partido que cuando han pasado unos días. En ese momento estás muy fastidiado, no estás para vender optimismo. Me refiero al último partido. Cuando te entrevistan en ese momento, cómo vas a estar... Estamos en un momento que cualquier cosa que dices se sobredimensiona mucho, para bien o para mal. Pero una vez que pasan esos días, te despiertas y vuelves a pensar: ‘Al lío que queda toda la segunda vuelta’.

—En el Heliodoro Rodríguez hubo un cambio de filosofía en el juego. ¿Esto es una cuestión de sistema o de futbolistas?

—Esa pregunta no es para mí. A mí me ponen en el campo y yo intento hacer lo que me piden. Eso tiene que preguntárselo al entrenador. Yo creo que no tendría que ser tanto cambio, cada partido es un mundo y se puede ganar de muchas formas.

—¿Le molestaría o incomodaría volver a jugar de lateral?

—¿Incomodarme? Si estoy aquí es porque estoy a disposición de lo que haga falta, de lo que necesiten, para lo que me necesiten. Y estaré contento de ayudar en lo que sea.

—¿Hace cálculos?

—No. Tenemos que ganar el siguiente partido y nada más. Si ganamos en Murcia, luego iremos a ganar al Lugo. Podemos ganar a cualquiera, no me siento inferior a ninguno. Ni siquiera al Levante o al Girona.

—¿Esperaba tanta carga a la vuelta de los años, con presión externa, de vestuario y de club?

—Cuando acaba un partido, sé lo que he hecho bien y mal. Por ejemplo, qué pase he fallado y no tiene importancia aunque visualmente lo parezca y te deje marcado, tal cual se lo digo. Pero hace solo un año que empezaba a entrenar y no sabía si podría volver a jugar. Entonces estaba encantado de ponerme unas botas de fútbol y añoraba esa presión. Ahora no tanto. ¿Eso es disfrutar? No, porque masoquistas no somos. Pero es el fútbol y la exigencia que hay aquí. Si no la hubiese querido, me habría ido a jugar con mis amigos.

—¿Da tiempo ascender?

—¿Por qué no?

—El Zaragoza necesita mejorar en la segunda vuelta y ganar casi el doble de partidos que hasta ahora.

—Se puede conseguir, nunca hay que pensar en rendirse. De qué sirve hablar de que tenemos que ganar 12 partidos o no sé cuántos... Hay que ganar al UCAM. Si ahora sumamos dos triunfos en los dos próximos partidos, cómo serán las cuentas... Serán otras. Yo creo que no ayuda pensar en esas cosas, solo en ganar.