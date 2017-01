«Lo que hemos hecho no da para aspirar a una plaza en Primera»

Marcelo Silva, uno de los titulares habituales del Real Zaragoza, hizo ayer balance de la primera vuelta de la Liga realizada por el conjunto zaragocista en la presente temporada. «Ahora mismo es complicado hacer un balance, porque nosotros como jugadores, ni hablar de la afición, no estamos conformes con el puesto (decimotercero) que ocupamos en la tabla. Todos esperábamos estar un poquito más arriba, pero no se nos han dado las cosas como queríamos. Por eso lo que toca es seguir trabajando, tratar de mejorar y subir posiciones para alimentar nuestras sensaciones de que esto se puede sacar adelante», dijo Silva.

El central uruguayo reconoció que para que el Zaragoza pueda tener al menos opciones de disputar la promoción de ascenso al final de Liga debería rendir en la segunda vuelta mucho mejor de lo que lo ha hecho en la primera. El conjunto zaragocista ha llegado al ecuador del campeonato con 27 puntos, a 12 del ascenso directo y a 4 de los puestos de playoff. «Eso está más que claro. Lo que hemos hecho hasta el momento no nos alcanza para poder aspirar a una plaza en Primera División. Creo que todos somos conscientes de la situación en la que estamos y que hay que dar mucho más cada uno individualmente y también colectivamente para mejorar. Nos hace falta mucho para estar al menos en los puestos de playoff», afirmó el defensa zaragocista.

El Real Zaragoza cerró la primera parte del curso siendo uno de los equipos más goleados de Segunda. Mejorar en esa faceta también es algo imprescindible para que pueda terminar en una buena posición al final de la Liga. «Cuando no te convierten en un partido ya tienes al menos un punto. Tenemos que tratar de dejar la portería a cero más veces. En casa nos han ido mejor las cosas, pero fuera, si no ganas, tienes que empatar. Lo de encajar mucho me tiene bastante quemado como defensa que soy y debemos mejorar en esta faceta. Esto también hace que el balance no sea bueno», dijo Marcelo Silva.

El conjunto zaragocista todavía no conoce la victoria en el 2017 y ahora necesita ganar ya en campo del UCAM Murcia, que es el peor equipo como local de la categoría. «Tenemos que sumar como sea. Venimos de dos derrotas seguidas y hay que acabar ya con esta racha. Vamos a ir con muchas ganas y pensando solo en la victoria», comentó Silva.