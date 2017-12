Lobo solitario del Himalaya

Quedan muy lejos los tiempos gloriosos en los que Aragón conquistó las cimas más altas del mundo. Peña Guara inició el ciclo de oro en 1988 con la conquista del Gasherbrum I. Junto a las expediciones pesadas de los clubs, de los militares y de las empresas, los esfuerzos individuales de Pepe Garcés, Santiago Sagaste o Carlos Pauner entre otros dieron lustre al libro de oro del alpinismo aragonés.

Pero los tiempos han cambiado. Llegó la crisis económica, las instituciones dejaron de apostar por el ochomilismo y los alpinistas prefirieron buscar grandes retos en montañas extremas por todo el mundo, pero de menor altura y que suponían un menor gasto económico. Es el alpinismo comprometido que practican aragoneses como Manu Córdova, Dani Moreno o Javier Bueno. A pesar de los pesares sigue habiendo lobos solitarios del Himalaya. Uno de ellos en Javier Camacho. Este socio de Montañeros de Aragón subió la pasada primavera el Lhotse, la cuarta montaña del mundo con sus 8.516 metros de altitud. Camacho es el único aragonés que ha subido un ochomil en el año que finaliza mañana domingo. Es el segundo techo de la tierra que holla Camacho tras el Cho Oyu en el 2009.

Era el segundo intento al Lothse de este montañero que reside en Pamplona. «Pero en el 2015 me pilló allí el terremoto que mató a 23 montañeros en una avalancha. Me respetaron el permiso para dos años». Para superar esta terrible experiencia Camacho se fue el año pasado a otras montañas. «Subí el Alpamayo en los Andes y el Kang Tengri en Kirguizistán». Este año no le quedaba otra que ir sí o sí. «Si no acudía, perdía el permiso, que son 1.400 euros. Lo compartí con Ferrán Latorre y Yannick Graziani. Pero ellos subían al Everest», explica Javier Camacho.

Una vez que llegó al campamento base se tuvo que bajar a Periche por problemas pulmonares. «Tomé antibióticos y estuve descansando tres días», explica. Después vivió una carrera contrarreloj puesto que se le agotaba el permiso al zaragozano. «Instalé el último campamento de altura a 7.900 metros. Subí junto a dos sherpas y otro cliente y yo fui el único que lo hizo sin oxígeno». La recta final la recuerda como una jornada de gran dureza. «Es un corredor empinado desde los 8.000 metros hasta la cima. Comencé a subir a las 12.00 de la noche y llegué arriba a las 9.00 de la mañana. Subía con mucha tos y me ahogaba». Fue un inolvidable 27 de mayo. «Una vez que llegué arriba, recogí todo el material del campamento IV y descendí directamente hasta el campamento II. Fueron 24 horas de actividad continuada», afirma Camacho, que le da un gran valor a subir sin oxígeno. «Solo lo consiguen el 5% de los que ascienden. Esto es un tema muy de cabeza y cuenta mucho la capacidad de sufrimiento por mal que estés ese día. Sabes que tú puedes y que te lo juegas todo el día de cumbre», indica.

Tiene 46 años y lleva 20 viviendo en Pamplona. Camacho se aficionó a la montaña desde que tenía ocho años. «Fue entonces cuando subí mi primer tresmil, el Astazu. Después he hecho todos. Después me fui por todo el mundo. He estado en el Aconcagua, el Kilimanjaro, el McKinley, el Mont Blanc, el Ama Dablan, el Alpamayo, el Elbruz. También he realizado expediciones al Makalu y el Broad Peak». Siempre ha buscado la estética en la montaña y eso lo plasma en sus magníficas fotografías. «Me gusta la estética y busco algo más, las culturas, las religiones... Para mí la más bella que he conocido es el Alpamayo», dice.

Desde pequeñito ya hizo fotos con una cámara desechable. Ahora se financia las expediciones con los concursos y las proyecciones. Este año ha ganado el Montphoto, el Memorial María Luisa y el Cvcephoto. «Son los más importantes de fotografía de montaña y naturaleza en España. Y para el Lhotse me financió la firma Olympus», explica. El año que viene su reto es subir el Everest sin oxígeno. «Sería para el próximo mes de abril. Quiero ser el primer aragonés en subirlo sin oxígeno. Lo más probable es que lo intente por la vertiente nepalí», indica el ochomilista.