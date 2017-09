Lopetegui: «Piqué se parte el alma con la selección»

No hay caso Gerard Piqué en la selección. El central del Barça está en la lista de convocados por Julen Lopetegui para los partidos contra Albania en Alicante (6 de octubre) e Israel (9 de octubre), los dos últimos de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia-2018, que lidera La Roja en su grupo, con tres puntos de ventaja sobre Italia después de su gran triunfo en el Bernabéu el pasado 3 de septiembre.

Se recrudecerán las muestras de hostilidad contra Piqué el jueves y el viernes que viene en el estadio Rico Pérez a causa de la firme toma de posición del jugador del Barça en favor del referéndum independentista, pero no ocurrirá durante el partido. No podrá estar ni en el banquillo ya que está sancionado por acumulación de amonestaciones. En cualquier caso, el seleccionador no ha tenido ninguna duda a la hora de incluirle en la convocatoria de la absoluta.

«Lo que hace Piqué es partirse el alma con la selección española, dar ejemplo y ser un tío muy comprometido. Estamos encantados con él. No quiero valorar ninguna cosa más». Con esta rotundidad respondió el técnico a la pregunta sobre si ha considerado la conveniencia de que el jugador renuncie a estar con el equipo español a causa de la polémica que ha provocado su apoyo al referéndum.

El propio Piqué, además, reafirmó ayer mismo su compromiso con la selección: «No creo que haya presión. Siempre he dicho que jugar con la selección es un orgullo, una motivación enorme, y que el míster vuelva a llamarme significa que estoy haciendo las cosas bien», dijo Piqué durante su visita al torneo del Circuito Mundial de pádel que se juega esta semana en Andorra.

RENUNCIA TRAS EL MUNDIAL / En esta ocasión, Lopetegui no ha sondeado a Piqué sobre su estado de ánimo para acudir a los partidos de la selección, cosa que sí hizo en su día. Tampoco desde la propia Federación Española le han hecho sugerencia alguna al respecto. Piqué sigue en sus trece y solo dejará de acudir tras el Mundial de Rusia, como anunció en octubre del año pasado tras las críticas recibidas por haber cortado las mangas de la camiseta de la selección que no llevaban, como se dijo en principio, los colores de la bandera española.

«Yo juzgo a los jugadores por la actitud, el compromiso y el comportamiento que tienen aquí en la selección, y en ese aspecto no tengo ninguna duda con Piqué ni con ningún otro jugador», había manifestado poco antes el técnico vasco para abrir una rueda de prensa en la que fue interrogado hasta en media docena de ocasiones por la situación de Piqué después del extraordinario eco de su tuit sobre el referéndum.

LAS PALABRAS DE RAMOS / El seleccionador también aseguró que no cambiará absolutamente nada con el azulgrana, pase lo que pase tras la consulta. «El lunes estará con nosotros, será uno más y formará parte de este grupo, como ha hecho siempre, con su buena disposición y su compromiso máximo», señaló. También quitó trascendencia a la respuesta de Sergio Ramos al tuit del central del Barça. «Esa polémica sobre las palabras de Sergio para mí no existe. Lo he escuchado y nada tiene ver el espíritu de lo que dijo con los titulares que han salido. Sergio ejerció de capitán, siempre a favor del equipo. No hay caso», explicó Lopetegui, para quien «no se puede evitar el ruido exterior, pero hay que priorizar cuáles son nuestros objetivos de cara a estos dos partidos, que son muy importantes para la clasificación. No vamos a permitir que nada ni nadie nos desvíe de nuestros objetivos».

Horas después de que Piqué lanzara su tuit, Ramos declaró que quizás no había sido lo mejor «para que no le piten». Después, explicó que «cada uno es libre y es respetable. Otra cosa es que le venga bien o no. Yo no voy a hacer valoraciones personales porque no sería justo».