Lorenzo y Márquez le complican la victoria a Dovizioso

Tremenda carrera en Brno. Espectacular pelea entre las dos Ducati, del italiano Andrea Dovizioso, el gran favorito, el ‘tapado’, el hombre que logró la ‘pole position’, y la del tricampeón mallorquín Jorge Lorenzo, contra el tetracampeón Marc Márquez (Honda), que les ha complicado, hasta la última curva, un doblete sensacional de la firma de Borgo Panigale. Hoy, el día que Márquez cumplía sus 100 grandes premios en MotoGP, ‘Dovi’ hacía su carrera nº 100 con la marca roja y ha conseguido cerrar un fin de semana maravilloso en el que Márquez, el líder del Mundial, ha aumentado aún más su ventaja sobre los perseguidores, ya que antes era de 46 puntos sobre Valentino Rossi (Yamaha) y ahora es de 49.

La carrera durante los dos primeros tercios ha sido un trenecito en el que las dos Ducati, Márquez y Rossi han tratado de tomar el mando, pero siempre rodando lentamente, en 1.57 minutos, cuando lo normal era hacer un 1.56 de media. De ahí que cuando las ruedas de ‘Vale’ han bajado, las dos Ducati han demostrado estar en un momento de forma extraordinario y solo tener como rival a Márquez, es decir, a la Honda de Márquez, que es la única que persiste en subirse al podio.

Adelantamientos preciosos

El pique personal y de declaraciones entre los dos pilotos de la firma italiana se ha visto en la pista con adelantamientos preciosos, todos ellos muy limpios, aprovechando tanto ‘Dovi’ como Lorenzo, los despistes o pasadas de frenada de uno y otro. Márquez, que dijo que no pensaba arruinar la ventaja que tenía en el Mundial por una victoria, pues ya suma cinco esta temporada, lo vio todo desde detrás, quien sabe si pensando lo que será la próxima temporada teniendo al tricampeón Lorenzo en su mismo equipo, con su misma Honda.

“La verdad es que no me esperaba, de ninguna manera, ser tan veloz durante todo el fin de semana. Ha sido fabuloso ¡incluso la ‘pole’¡ Y, en carrera, con Jorge (Lorenzo) y Marc (Márquez) peleándome la victoria, pero hoy no podía fallar, pues llevaba demasiado tiempo, desde Catar, sin vencer y, la verdad, ha sido fabuloso por Ducati, por la fábrica y por el doblete. No podemos pedir más”, señaló Dovizioso, que cumplía, insisto, su carrera nº 100 a lomos de la ‘bala roja’ italiana.

Pique Lorenzo-Marc

“No puedo decir nada más que mostrar mi felicidad, pues esta vez he cambiado de táctica y me ha salido muy bien”, ha comentado Lorenzo a Movistar TV MotoGP, “pues he preferido guardar neumático para el final y jugármela. He hecho dos adelantamientos preciosos y limpios y todo ha salido perfecto. El único problema ha sido que Marc y yo nos hemos peleado por la segunda plaza, con un pique precioso, y eso ha permitido que Andrea se escapase”.

“Ya lo dije, aquí la Ducati tenía algo más y no solo en aceleración ¡hay que ver cómo acelera!, sino también en la frenada, pero yo he sabido estar con ellos y pelearles el podio”, comentó Márquez, que hasta ahora solo había sabido ganar o quedar segundo y esta vez ha terminado tercero. “Pero también dije que lo clave es hacer ocho podios en diez carrera y, sobre todo, aumentar la ventaja sobre el segundo. ‘Vale’ estaba a 46 y ahora está a 49, que son ya casi, casi, dos triunfos (50 puntos). Y, además, este no es uno de nuestros circuitos preferidos. Insisto, muy feliz”, acabó diciendo el tetracampeón catalán que, al subir al podio, se tocó el dedo índice de su mano derecha con la cabeza como diciendo “cabeza, cabeza”.

Clasificación del mundial

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 181 puntos; 2. Valentino Rossi (Italia), 132; 3. Andrea Dovizioso (Italia), 113; 4. Maverick Viñales (España), 109 y 5. Jorge Lorenzo (España), 105.